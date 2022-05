30e anniversaire de Kirby : comment les Japonais ont-ils célébré les 30 ans de la petite boule rose ?

Aujourd'hui, "Kirby Dream Land" a 30 ans. Continuez à être de bons amis avec lui !

Les tous premiers pas de danse de Kirby :

Lors du développement, lorsque nous avons demandé au responsable du son combien de frame durerait la musique, il m'a dit qu'il ne savait pas...

J'ai réussi à exploiter le son en rembobinant encore et encore la musique enregistrée sur une cassette.

Kirby's Dream Land est le tout premier jeu vidéo dans lequel Kirby est apparu. A l'époque, console monochrome oblige, il fallait avoir beaucoup d'imagination (et regarder la jaquette ou le mode d'emploi du jeu !) pour découvrir que Kirby était une petite boule blanche (et non rose comme on le pensait innocemment en rédigeant cette news !) toute mignonne.Et voilà que Kirby souffle ses 30 printemps : quelle carrière !Au Japon, Kirby's Dream Land est en effet sorti le 27 avril 1992 — en Europe, il faudra se montrer un peu patient car le jeu ne sortira que quelques mois plus tard, mais toujours en 1992.S'il y a bien un homme qui peut prendre la parole aujourd'hui, c'est Masahiro Sakurai : il fut en effet le créateur de la petite boule rose, alors salarié de HAL Laboratories avec un certain Satoru Iwata. On sait la carrière formidable que tous deux ont connue.Sur Twitter, il a rapporté une anecdote :On est bien sûr allé chercher la traduction plutôt délicate de ce tweet, et il semblerait que le tweet raconte le fait suivant :Toujours sur Twitter, le compte officiel de Kirby s'est lui aussi pressé de publier un message avec un artwork spécial pour célébrer ce 30e anniversaire, un message qui invite Kirby à continuer à manger toujours plus (pas sûr que son médecin soit d'accord !) :La chaine de magasins Lawson a senti le bon coup marketing et propose des produits dérivés Kirby autour du 30e anniversaire du personnage. La plupart des éléments sont de le nourriture, mais on compte aussi des porte-clés et des carnets, et même des fonds d'écran pour smartphone. Il faut se presser pour les acquérir si on souhaite les collectionner car le 8 mai prochain, ce sera fini ! Vous pouvez découvrir l'ensemble des goodies en vente chez Lawson sur le site de Nintendo Toujours dans le domaine des produits dérivés Kirby, saluons l'initiative de Takarajima qui propose une lampe Kirby et une peluche porte-clé. Ces deux produits seront d'ailleurs proposés dans les magasins Lawson mais aussi chez HMV. La lampe est assez mignonne, il s'agit d'une représentation de Kirby glissant sur son ventre. La lampe fonctionne avec des LED ce qui empêche son plastique de chauffer. Les deux produits seront proposés en bonus pour l'achat du livre anniversaire qui nous montre 30 variations de Kirby à travers le temps : 22.95$ pour le livre + lampe, 17.95$ pour le livre + porte-clé peluche.Les festivités autour du 30e anniversaire de Kirby vont continuer tranquillement durant l'année, avec par exemple le Kirby 30th Anniversary Music Fest qui aura lieu le 11 août 2022 au Tokyo Garden Theater. Cet événement rassemblera 35 musiciens interprétant des musiques dans de nombreux genres différents.On vous rappelle que Kirby est la star du tout dernier PNCAST , auquel a participé Kirbyspower, auteur du test de Kirby et le monde oublié , jeu-hommage dont Kirby pouvait rêver pour son 30e anniversaire !A lire aussi : les codes de Kirby et le monde oublié Sources : Nintendo Everything