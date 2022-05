Une nouvelle bande originale en 5 CD pour Animal Crossing New Horizons au Japon (+ un Vinyle pour Kéké)

Un album peut en cacher un autre

L'année dernière, une sympathique édition d'une bande originale en 7 CD du jeu Animal Crossing New Horizons avait fait le bonheur des fans. Eh bien le 22 juin prochain, Nintendo remet ça avec un nouvel album, sobrement intitulé Animal Crossing: New Horizons Original Soundtrack 2.Cette nouvelle édition de la BO du jeu comprendra les thèmes déjà inclus dans la première édition, mais aussi des thèmes additionnels tels que ceux proposés jusqu'à la version 2.0 du jeu. Cela veut dire qu'on n'y trouvera pas de mélodie issue de Happy Home Paradise... peut-être un signe qu'il y aura un volume 3 en 2023 ?Cette Soundtrack 2 se composera cette fois de 5 CD, pour un total de 140 morceaux : toutes les mélodies du premier album ne figureront donc pas sur le nouvel album, puisque l'on aura perdu 3 CD d'une année sur l'autre, tandis que le 5e CD se composera de nouveaux morceaux qui n'avaient pas été proposés.Vendu 7480 yens, soit 55 €, l'album sera aussi accompagné d'un DVD comprenant une vidéo promotionnel de l'incontournable Kéké, et quelques exercices d'aérobic basés sur ceux que votre personnage peut faire sur la place du Bureau des résidents.Et ce n'est pas tout, non Monsieur ! En effet, l'album comprendra aussi une petite carte ainsi que 12 cartes postales que vous pouvez envoyer à vos amis.NintendoLife nous apprend par ailleurs que l'album KK Slider Music: Instrumental Collection aura une réédition en vinyle vendue 4620 yens (ou 34€). En plus des 18 morceaux de l'édition originale, on trouvera sur cette réédition un nouveau titre bonus dont vous pouvez écouter un extrait ici Ces produits sont réservés aux joueurs japonais, et seront disponibles via My Nintendo Store, la boutique officielle Nintendo TOKYO Store, et des boutiques de CD à travers le pays. La question que l'on se pose est de savoir si les deux albums pourraient être aussi proposés en Occident.Pour l'heure, on ignore si Play-Asia proposera ces deux nouvelles éditions, mais on vous propose si vous le souhaitez de vous intéresser aux deux éditions parues en 2021 : KK Slider Music: Instrumental Collection (43 €) Album de 7 CD Animal Crossing New Horizons (100 € tout de même actuellement !)Source : GoNintendo