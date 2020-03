Le meilleur du Nintendo eShop : Février 2020 03/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Comme à son habitude, Nintendo France se concentre sur une quantité limitée de jeux avec une sélection plutôt équilibrée entre jeux indés et productions à plus gros budget. Des jeux que l'on n'a pas couvert autant que possible sur PN. On commence par Metro Redux, dont vous pouvez retrouver le test ici , puis l'hommage au mythique Theme Hospital de SEGA, Two Point Hospital, que l'on a notamment évoqué ici et dans le PNCAST , et dont on espère pouvoir bientôt reparler sur PN.





The Download - February 2020 - SNACK WORLD: THE DUNGEON CRAWL - GOLD, Florence & More! 03/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Alors que l'on vous présentait hier les jeux à suivre en ce mois de mars, Nintendo nous fait le bilan des sorties marquantes du mois passé. Et c'est là qu'on se rend compte que les mois se suivent et se ressemblent un peu en ce début d'année, avec une majorité de portages et de remasters. Non pas que ça nous dérange particulièrement, mais il faut bien avouer qu'on ne serait pas contre un peu de (réelles) nouveautés.C'est ensuite le free-to-play Warface (à ne pas confondre avec Warframe) qui se montre, suivi du remaster de la gamme SEGA AGES, Sonic The Hedgehog 2 . Le puzzle-game en vue FPS cotoie ensuite DMC 3, dont vous pouvez là aussi retrouver le test sur PN . La vidéo s'achève enfin sur Kunai , jeu indépendant que nous n'avons malheureusement pas pu approcher.On en profite pour jeter un œil au "Download" américain, qui met comme souvent l'accent sur des titres différents.On peut donc y voir le jeu de stratégie Dark Crystal Tactics , testé ici sur PN, puis le jeu indépendant Wide Ocean Big Jacket. Kunai se remontre ensuite, suivi de Florence, puis de The Snack World , dont vous pouvez retrouvé le test juste ici . Devil May Cry 3 vient clore la vidéo. Une majorité de jeux disponibles exclusivement en téléchargement donc, rien de plus logique vu le nom de la vidéo.Certains des titres du mois ont-ils rejoints votre ludothèque ? Dites nous tout cela dans les commentaires.