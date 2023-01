La version 2.1.0 de Splatoon arrive et s'annonce bien dense

Corrections de bugs

Corrections des commandes des joueurs

Modifications apportées au mode multijoueur

Modifications apportées à Salmon Run

Modifications du mode Histoire

Autres changements

Nintendo a confirmé que la mise à jour 2.1.0 de Splatoon 3 serait disponible le 18 janvier 2023. Le site officiel nous liste tous les changements que cette version apportera, et on prend soudain conscience du gros rééquilibrage qui s'annonce pour les fans du jeu !Déjà, la précédente mise à jour, la 2.0.0 , avait apporté de nombreux changements et notamment mis en place ce qui permettra ensuite de jouer la Saison du Frimas.Des ajustements ont été faits pour plusieurs armes principales du jeu, avec des variations assez fortes, par exemple l'aerospray MG/RG couvre 10% de terrain en plus, le Splattershot Nova couvre 19% en plus, le Bamboozler 14 Mk I consomme 17% d'encre en moins, le Nautilus tire 15% de plus...Le nombre de points requis pour obtenir certaines armes spéciales a été revu, le plus souvent à la baisse, et plus rarement à la hausse (c'est le cas pour le Custom Splattershot Jr, la Sloshing Machine et le Splatana Wiper).Voici une traduction réalisée automatiquement des notes de version officielles de Nintendo :Cette mise à jour se concentre sur les ajustements liés aux combats.Une grande partie des ajustements apportés aux armes principales ont été faits pour atténuer l'impact sur certaines armes de Splatoon 2 où l'augmentation des performances de la capacité de l'équipement était annulée dans Splatoon 3.En ce qui concerne les changements apportés au calmar ninja, tout en atténuant le problème où les joueurs se perdaient de vue lorsqu'ils se tiraient dessus à une distance relativement courte, nous maintenons aussi intentionnellement la manière d'approcher les adversaires à plus longue portée.Nous avons réduit la quantité nécessaire pour remplir les jauges spéciales de certaines armes et, au sein de ce groupe, renforcé certaines armes à courte portée fréquemment utilisées afin d'augmenter les options des joueurs.Nous avons augmenté la quantité nécessaire pour remplir les jauges spéciales de certaines armes et, dans ce groupe, nous avons quelque peu réduit la tactique consistant à utiliser des armes secondaires et des armes spéciales pour attaquer à distance.Nous avons également procédé à quelques ajustements pour augmenter la manifestation des armes spéciales.La prochaine mise à jour se concentrera sur les nouvelles fonctionnalités et l'équilibre des armes pour le début de la nouvelle saison en mars. La mise à jour est prévue pour la fin de la saison actuelle.- Correction d'un problème qui permettait aux joueurs de passer à travers des murs impossibles à escalader lorsqu'ils utilisaient simultanément Squid Surge et Squid Roll.- Correction d'un problème où si vous êtes immergé dans l'encre sur un mur et que vous vous déplacez vers n'importe quel sol d'un certain angle et que vous continuez à vous déplacer tout en étant immergé, votre vitesse de déplacement est réduite.- Correction d'un problème où les tirs effectués par un Bloblobber sur une tour ou d'autres éléments de terrain en mouvement touchaient et disparaissaient au lieu de toucher et de rebondir.- Correction d'un problème où lorsqu'un joueur se déplace ou saute avec un parapluie ouvert, la zone protégée de l'encre entrante est environ 1/60 de seconde en retard sur ce qu'elle semble être.- Correction d'un problème où lorsqu'un joueur atterrit avec un parapluie ouvert, il est étourdi et le parapluie semble s'enfoncer dans le sol.- Correction d'un problème où la zone protégée de l'encre par un parapluie ouvert est légèrement à gauche ou à droite de ce qu'elle semble être.- Correction d'un problème où l'animation de l'ouverture d'un parapluie pour se protéger des attaques se produit plus lentement que le début de l'effet défensif réel.- Correction d'un problème où l'animation de fermeture d'un parapluie pendant l'animation d'ouverture du parapluie ne s'affichait pas de manière fluide.- Correction d'un problème où les attaques à l'arrière du char de crabe, comme Tempête d'encre, rebondissent lorsque le char est en mode marche, même s'il frappe directement le joueur.- Correction d'un problème où après avoir utilisé le jet d'encre ou le Zipcaster sans toucher le sol, le joueur atterrit dans un endroit non prévu.- Correction d'un problème où le brise-vague disparaît immédiatement de l'écran des autres joueurs si l'élévation de son emplacement est proche de la ligne de flottaison.- Correction d'un problème où, si le brise-vagues est placé à une altitude spécifique, ses vagues ne s'affichent pas dans les espaces inférieurs adjacents dans la zone d'effet.- Correction d'un problème où, si le brise-vagues est placé à une altitude spécifique, les espaces inférieurs adjacents peuvent ou non entrer dans la zone d'effet en raison de légères différences de position en augmentant légèrement la zone d'effet dans la zone inférieure.- Correction d'un problème où si vous encrez certaines parties du terrain dans Eeltail Alley avec un rouleau, cela provoque un ralentissement du jeu.Correction d'un problème lors du jeu en mode Faiseur de pluie dans le marché de Hagglefish qui faisait que le score ne changeait pas de manière fluide dans certaines zones.- Correction d'un problème lors de l'utilisation des modes Splat Zones/Tower Control/Rainmaker/Clam Blitz dans Undertow Spillway qui vous empêchait de vous immerger dans l'encre dans certaines zones, qu'elles soient encrées ou non.- Correction d'un problème lors du mode Rainmaker dans le Musée d'Alfonsino qui faisait que le score ne changeait pas de manière fluide dans certaines zones.- Correction d'un problème qui vous permettait d'escalader des murs involontaires dans Inkblot Art Academy.- Correction d'un problème en mode Splat Zones à Mahi-Mahi Resort qui empêchait les joueurs de placer correctement un Tacticooler dans certaines zones et empêchait le joueur qui essayait de le placer de se tenir correctement sur le terrain de la scène.- Correction d'un problème lors de l'utilisation du mode Faiseur de pluie dans le chantier naval de Sturgeon, à cause duquel le score ne changeait pas correctement dans certaines zones.- Correction d'un problème lors de l'utilisation du mode Faiseur de pluie dans le MakoMart, à cause duquel le score ne changeait pas de manière fluide dans certaines zones.- Correction d'un problème qui vous permettait d'escalader des murs involontaires dans Wahoo World.- Correction d'un problème dans Wahoo World qui vous permettait de sauter d'un rail d'encre sur un projecteur.- Correction d'un problème dans Brinewater Springs qui faisait que les arbres devant vous n'étaient pas affichés comme transparents.- Correction d'un problème lors de l'utilisation des modes Splat Zones/Tower Control/Rainmaker/Clam Blitz dans Brinewater Springs, à cause duquel le score ne changeait pas de manière fluide dans certaines zones et le message "NE RETIREZ PAS !" s'affichait même si vous ne reculiez pas beaucoup.- Correction d'un problème à Brinewater Springs et Flounder Heights à cause duquel l'encre tirée depuis une grande hauteur disparaissait avant de toucher le sol.- Correction d'un problème lors des modes Splat Zones/Tower Control/Rainmaker/Clam Blitz à Flounder Heights qui vous permettait de sauter d'un rail d'encre sur un réservoir d'eau.- Correction d'un problème où, si une erreur de communication se produisait à un moment donné lors de l'annonce des résultats de Big Run, vous pouviez obtenir une décoration mais pas le badge correspondant.- Si vous étiez affecté par ce problème, vous pourrez obtenir votre badge après avoir appliqué les données de cette mise à jour et redémarré le jeu.Correction d'un problème qui faisait disparaître les munitions stockées dans le Snipewriter 5H après avoir déposé des œufs d'or ou les avoir tirés depuis un lanceur Big Shot.- Correction d'un problème qui empêchait les bombes lancées par un Steelhead de disparaître correctement lorsque le Steelhead était vaincu en infligeant des dégâts à son torse.- Correction d'un problème dans la baie de Marooner à marée basse qui rendait difficile l'encrage au-dessus de la zone d'attaque d'un Flipper-Flopper s'il essayait de plonger près de la surface de l'eau.- Correction d'un problème dans Marooner's Bay qui provoquait un ralentissement si les joueurs ou les salmonidés entraient en contact avec certains terrains.- Correction d'un problème qui faisait que si vous sauvegardiez un scénario de travail avec des armes Grizzco et que vous le rejouiez en tant que travail privé, des armes Grizzco différentes étaient fournies à la place.- Correction d'un problème où, lorsque vous sélectionnez des armes sur une scène et que vous passez d'une brella à une autre arme, la brella ne fonctionne pas correctement. Il se peut qu'elle ne se lance pas, ou qu'elle ne protège pas des attaques ennemies.- Correction d'un problème en reconnaissance où les commandes de jeu ne fonctionnaient pas après avoir essayé de lancer Turf War et le mode Photo en même temps lorsque vous jouez avec plusieurs personnes.- Correction d'un problème en reconnaissance où, lors d'un jeu avec un chronomètre et que le joueur était éclaboussé, la pose de la photo restait celle du joueur si des procédures spécifiques étaient effectuées.- Correction d'un problème en reconnaissance où, lors d'un jeu avec un chronomètre et que le joueur était éclaboussé, le nombre de compte à rebours ne s'affichait pas.- Correction d'un problème où, après avoir échoué à sauvegarder l'historique des travaux au terminal Grizzco, la liste des travaux terminés ne s'affichait pas correctement.- Correction d'un problème dans les boutiques où, après avoir appuyé sur certains boutons en même temps, certaines commandes ne fonctionnaient pas.A lire aussi : notre test de Splatoon 3 sur Nintendo SwitchAlors ? Tous ces changements vous donnent-ils envie de vous jeter littéralement dans l'arène ? N'hésitez pas à transiter via notre serveur Discord pour rechercher des compagnons de jeu sur notre canal dédié #splatoon !