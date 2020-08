News Nintendo eShop

La dernière salve de jeux du programme "Les points or voient double" vient d’arriver

Initié en début de mois, le programme "Les points or voient double" de Nintendo est une offre contenant trois jeux à son commencement et s’agrémentant de trois nouveaux jeux chaque semaine pour atteindre un total de 12 titres aujourd’hui même. Dans cette offre exclusive aux territoires européens, Nintendo offre le double des points or obtenus en temps normal pour l’acquisition de l'un des jeux concernés.