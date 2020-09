News Justice

L'année dernière, l'affaire du Joy-con drift a fait couler beaucoup d'encre sur le Net, avec une réaction parfois très tardive de la part de Nintendo pour permettre aux joueurs de faire réparer leur manette grâcieusement même en dehors de la période de garantie.Nintendo avait finalement cédé, quand l'association de consommateurs UFC Que Choisir a mis en demeure le fabricant de réagir : Nintendo avait alors, quelques semaines plus tard, confirmé que des instructions avaient été données pour permettre le remplacement des Joy-con défectueux, ce que le directeur de Nintendo France avait confirmé dans une interview Mais après plusieurs mois de travail, l'UFC Que Choisir a décidé d'aller plus loin, et de déposer une plainte pour obsolescence programmée contre Nintendo. Une première dans l'histoire de l'association, suite aux conclusions apparemment sans doute possible des tests réalisés en laboratoire.En 2019, 5000 internautes avaient répondu à l'enquête en ligne lancée par l'UFC Que Choisir au sujet du défaut de fonctionnement des Joy-con. L'association indique que 65% des consommateurs concernés l'ont été dans l'année suivant l'achat de la console, même en jouant moins de 5 heures par semaine. Dans 25% des cas, la panne est survenue dans les 6 premiers mois après l'achat.Il était donc nécessaire pour l'UFC de procéder à des analyses en laboratoire : les techniciens confirment que Nintendo a revu ses manettes mais que cela n'avait rien à voir avec le Joy-con drift. Deux causes sont pour l'UFC Que Choisir responsables des désagréments rencontrés par les joueurs :- Une usure prématurée des circuits imprimés- Un défaut d'étanchéité aux poussières et petits débris divers, internes comme externes.A lire aussi : le PDG de Nintendo s'excuse pour le Joy-con drift Pour l'UFC, entre vice de fabrication et pratique de l'obsolescence programmée, il n'y a qu'un pas : l'association a donc décidé de porter l'affaire devant la justice, en déposant une plainte auprès du Procureur de la République.Source : Que Choisir