Just For Games distribuera la bande-son en vinyle de Cuphead - The Delicious Last Course au deuxième trimestre 2023

iam8bit, Studio MDHR et Just for Games sont ravis d'annoncer l'arrivée au format vinyle de la bande-son de l'extension Cuphead : The Delicious Last Course dont vous pouvez retrouver notre test ici

Arrivant dans une édition double vinyle, ce magnifique objet de collection à l'esthétique vintage sera l'occasion de revivre les trépidantes musiques du contenu additionnel de Cuphead. Pressée sur des vinyles noires de qualité audiophile 180g, la musique entraînante du jeu ne viendra pas seule, car deux bonus seront de la partie : un grand poster de 45 par 60 centimètres illustré par le cartooniste vintage Shawn Dickinson, et un set de cartes des recettes de familles des membres du Studio MDHR, le tout rangé dans une pochette gatefold rigide cartonnée et illustrée.





The Music of Cuphead - The Delicious Last Course: Recording the 'Overture' 23/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bonne nouvelle également, après des ventes records en 2019 lors de sa sortie, la bande-son du jeu original Cuphead sera également de retour sous la forme d'un double vynil, également dans les mêmes dates. De quoi se faire une intégrale Cuphead pour le plus grand plaisir de vos oreilles.



Quelques informations concernant la bande-son de l'extension Cuphead: The Delicious Last Course (Original Soundtrack) 2LP :

ON N'EN A JAMAIS ASSEZ ! Une demi-décennie et nous sommes toujours en train de taper du pied sur la musique de Cuphead - et bon sang de bonsoir, elle ne cesse de s'améliorer.

Dans cette collection de chansonnettes intitulée The Delicious Last Course, nous assistons à l'évolution des vieux airs du maestro Kristofer Maddigan vers des endroits inattendus mais parfaitement poignants. C'est tout ce que vous aimez dans Cuphead, mais avec un peu plus d'assaisonnement, ce qui est évident dès le premier souffle du thème d'ouverture du jeu, avec une cavalcade de voix harmonisées tout droit sorties de la boîte de nuit la plus cool du centre-ville dans les années 1930, arrangées sur un fond nuancé et émotionnellement exubérant. Après tout, il s'agit de la conclusion d'un voyage épique, et c'est par le mouvement et le son que nos amis Cuphead, Mugman et Ms Chalice s'expriment le mieux - ce que vous entendez est donc ce qu'ils ressentent. Il y a un cœur qui bat et une âme qui danse dans cet album - OH OUI !

C'est l'abondance big band de vos rêves, accompagnée de délices supplémentaires du développeur Studio MDHR, notamment de délicieuses recettes familiales et d'un poster pliable illustré exclusif qui rendra n'importe quel mur plus beau. Délicieusement décadent - oui, ce sont les mots pour décrire ce pack.

Données techniques et tracklist

SIDE A

SIDE B

SIDE C

SIDE D

Cuphead - The Delicious Last Course - Release Date Trailer - Nintendo Switch 23/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

2xLP sur Vinyle Noir Audiophile 180gMusique de Cuphead: The Delicious Last CourseMiam ! Comprend 3 cartes contenant les recettes de la famille MDHRBon sang ! Un poster pliable de 18" x 24" avec des illustrations de Shawn Dickinson.Musique de Kristofer MaddiganPochette d'album par le Studio MDHRTracklist :The Delicious Last CourseA Far Off IsleChef SaltbakerRecipes For Ms. ChaliceInkwell Isle FourGnome Way OutPorkrind's ProvisionsSnow Cult ScufflePrelude and ProclamationKing of Games' CastleBourrée on the BoardBootlegger BoogieKing of Games' Castle (Rococo)The Queen•s RiguadonHigh-Noon HooplaDoggone DogfightInkwell Isle Four (Piano)One Hell of a DreamAn Ominous StrollJoyous PromenadeThe Finishing TouchBaking the WondertartTriumphant TrioA Chefs codaThe Key IngredientsSource : PR