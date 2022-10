Gameloft annonce la première mise à jour majeure de Disney Dreamlight Valley, « Le royaume de Scar »

Curieuse manière de lancer son titre AAA autour de l’univers magique de Disney. Une offre payante pour pouvoir tester le jeu en avant-première et essuyer les plâtres, on ne sait pas trop si le public répondra massivement présent dans les premiers mois du jeu. Et pourtant, Disney Dreamlight Valley a tout pour faire un carton auprès du jeune public. Une concentration de toutes les stars des films Disney, un petit Animal Crossing au niveau de l’action, un graphisme de qualité. Est-ce suffisant ? A la manière du parc Disneyland Paris, on convoque donc la réunion de quelques méchants iconiques autour d’Halloween pour donner envie.





Aidez Scar du Roi Lion de Disney à restaurer le Plateau ensoleillé et laissez-vous gagner par la méchanceté dans la Saison 2 : Voie des étoiles des méchants. Gameloft annonce la sortie de la première mise à jour majeure de Disney Dreamlight Valley, « Le royaume de Scar » et le lancement de la prochaine saison de la Voie des étoiles, disponible maintenant pour les détenteurs du Pack fondateur. La mise à jour gratuite invite les joueurs à un périple sous le soleil accablant des savanes du biome du Plateau ensoleillé de Dreamlight Valley, où ils rencontreront le méchant le plus emblématique du Roi Lion de Disney. De plus, la nouvelle Voie des étoiles célèbre tout ce qui a trait à Halloween avec des items et des accessoires exclusifs inspirés de certains des méchants les plus populaires de Disney.

« Dès le départ, nous avons promis à nos joueurs des mises à jour régulières dans le cadre de l'Accès anticipé et au-delà. Nous ne pourrions pas être plus heureux d'honorer cette promesse avec notre première mise à jour », déclare Nicholas Mainville, directeur jeu pour Disney Dreamlight Valley. « Amener Scar dans la continuité de l'histoire de Dreamlight Valley et permettre aux joueurs de laisser s'exprimer leurs penchants 'maléfiques' tout en se plongeant dans ce monde unique regorgeant de rebondissements inattendus devrait conquérir le cœur des fans, même les plus héroïques, et nous sommes impatients de voir les joueurs découvrir ça. »

Dans « Le royaume de Scar », la savane emblématique du Plateau ensoleillé est en péril ! Le Pilier du Soin, qui fut autrefois le secret de la verdure luxuriante du Plateau, s'est asséché et est obstrué par une mystérieuse magie ténébreuse. Afin de ramener la vie sur le Plateau, les joueurs n'ont d'autre choix que de faire alliance avec Scar, l'usurpateur en déroute de la Terre des Lions qui a été pris au piège lorsque l'Oubli a dévasté Dreamlight Valley. Les joueurs doivent aider Scar et restaurer le Pilier du Soin en s'aventurant dans les profondeurs des mines du Plateau pour découvrir l'origine du problème, tout en gérant les motivations peu honnêtes de Scar.

La sortie de la mise à jour « Le royaume de Scar » marque aussi le lancement de la prochaine saison de la Voie des étoiles, consacrée à tout ce qui a trait à Halloween et aux méchants Disney, qui recèle d'items inspirés de films emblématiques comme Alice au pays des merveilles, Hercule, La Belle au bois dormant, Blanche-Neige et d'autres encore. Afin de débloquer les cosmétiques inédits et exclusifs de la saison, les joueurs devront amadouer des méchants emblématiques, éliminer des Épines nocturnes de leur territoire, et passer du temps à rôder dans la vallée. Des nouveautés exclusives en termes de tenues, d'accessoires, de meubles et plus encore attendent ceux qui seront prêts à mettre l'héroïsme de côté. Parfois, il est bon d'être méchant.









Disney Dreamlight Valley est disponible en Accès anticipé sur les consoles Nintendo Switch™, PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One, et sur PC sur Steam, l'Epic Games Store, et le Microsoft Store. C’est un jeu de simulation de vie qui invite les joueurs à créer et personnaliser leur propre avatar avant d'embarquer dans un voyage enchanté avec certains des personnages les plus populaires de Disney et Pixar.



Pendant une durée limitée, Les détenteurs du Pack fondateur peuvent maintenant faire partie des premiers à entamer leur aventure dans Disney Dreamlight Valley et accéder à la nouvelle mise à jour de contenu. Les joueurs qui cherchent encore l'occasion d'aider Mickey et ses amis à percer le mystère de l'Oubli ont encore du temps pour achetant une édition à durée limitée Standard, De luxe ou Ultime du Pack de fondateur pour la plateforme de leur choix. Chaque pack contient des cadeaux exclusifs comme des vêtements, des meubles, des motifs et des compagnons animaux magiques, tous réservés à ces packs pendant la phase d'Accès anticipé. Du contenu gratuit supplémentaire, dont de nouveaux personnages, scénarios, items, et plus, continuera d'arriver de façon régulière pendant la période de l'Accès anticipé.



Disney Dreamlight Valley - Scar's Kingdom Update Trailer 23/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce méchant, c’est le méchant du Roi Lion, Scar. Le choix de la franchise du Roi Lion n’est pas un hasard, entre le spectacle « Le Roi Lion et les Rythmes de la Terre » de retour le 11 novembre 2022 dans le parc Disney et des rumeurs d’extensions du parc prenant en compte ce film. La Roi Lion fait partie des plus gros succès de Disney, il est donc logique de capitaliser sur cette image familière auprès des plus jeunes.