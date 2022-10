Bayonetta 3 : des vidéos en ligne spoilent de nombreux aspects, prudence !

Lorsqu’un jeu de cet acabit arrive sur le marché, il est très attendu et chaque site tente d’apporter la petite information qui fera la différence au sein d’une campagne de lancement verrouillée par l’éditeur. Les sites ayant reçu une copie du jeu sont soumis à un contrat de non divulgation d’informations sur différents aspects du titre avant une date définie, afin de ne pas divulgâcher comme le disent si bien nos amis canadiens le plaisir de la découverte.

Un exercice dont la presse se plie bien volontiers depuis de nombreuses années, même si tous les sites ne sont pas égaux sur le sujet. En effet, la presse papier et les grands sites bénéficient souvent des clés du jeu quelques semaines à l’avance quand d’autres sites les reçoivent quelques jours avant, voire le jour même de la sortie, retardant les tests ou une sortie en profondeur si on veut tenir certains délais. Bayonetta 3 ne se fait pas en quelques heures, mais une sortie décalée du test peut parfois être profitable, notamment lorsqu’un patch accompagne le jeu le jour de sa sortie.

Depuis quelques années, les réseaux sociaux ont pris de l’importance et des chaines d’influenceurs ou des chaînes spécialisées sur YouTube ont pris le pas sur les sites classiques. L’intérêt pour les joueurs étant d’avoir bien souvent une vidéo à suivre et de se débarrasser de la lecture d’un quelconque texte, même si ce dernier a été réfléchi et ciselé avec humour pour délivrer diverses informations précises. Ce type d’informations vidéo fait partie d’une évolution zapping de la société, cherchant à obtenir une information rapide en un minimum de temps. Il est ainsi courant de constater que le temps de lecture sur une news est d’au maximum une minute, un délai bien trop court pour lire autrement qu’en diagonal un article étoffé.

Les sites, les chaines sur YouTube, ou des publications via Twitter et Reddit, sont donc poussés à faire le buzz par une phrase d’accroche parfois trompeuse pour capter l’intérêt volatile d’éventuels lecteurs, le fameux putaclic (on clique pour lire une news qui semble sensationnelle mais qui ne nous apprend quasiment rien ou n’évoque en réalité rien de sensationnelle). En général, le public se fait prendre une fois ou deux puis sanctionne cette pratique en zappant d’avantage ou en évitant de consulter d’autres articles sur le site qui les a floués. Mais une autre perversion est arrivée plus récemment, ce sont les leaks sauvages de personnes qui ont pu mettre la main sur le jeu avant la date officielle, sans avoir signé une quelconque clause de non-divulgation, et lâchent sans vergogne des informations confidentielles sur le titre, quand ce n’est pas tout simplement diverses vidéo dévoilant l’intégralité du début du jeu.

Nintendo de plus en plus victime de copies pirates ou de diffusions incontrôlés de jeux bien avant leur sortie, à cause de détaillants pas assez regardants.

On l’avait vu avec Paper Mario, Metroid Dread et la plupart des derniers titres Pokémon, des joueurs arrivent à se procurer de manière légale différents jeux parfois une bonne semaine avant leur sortie officielle. Pire, des images pirates de ces jeux se trouvent sur des sites Warez. Ces sorties incontrôlées sapent tous les efforts de communication de l’éditeur et perturbent le marketing du jeu. La presse qui a signé les NDA est obligée de faire le dos rond et ne rien dire, malgré les fuites de plus en plus flagrantes désormais. Bayonetta 3 subit actuellement les mêmes fuites.

Alors que le jeu ne sort que la semaine prochaine, il est clairement entre les mains de certains possesseurs de Switch qui ont commencé à diffuser diverses informations pleines de spoilers sur YouTube, Twitter et Reddit.





"Des copies du jeu sont apparemment en circulation maintenant... On va sévir assez durement ici. Nous attendons ce jeu depuis très longtemps. Ne le gâchez pas pour les autres".

"Comme prévu, des copies du jeu bien avant la sortie officielle du jeu ont commencé à circuler, de même que des vidéos du début du jeu sont apparues sur Youtube. Donc, si vous tenez à ne pas être spoilé sur les détails du gameplay/de l'histoire... vous savez quoi faire !".

@jahranimo_ "Les fuites de Bayonetta 3 ont été supprimées par Nintendo sur cette chaîne YT. Ils ont téléchargé quatre vidéos allant jusqu'à la fin du chapitre 1 peut-être ? Je n'ai regardé aucune des quatre vidéos. En tout cas le nouveau thème de combat, on l'entendra dans les critiques mardi prochain. J'ai hâte."

Attention donc à ne pas vous faire spoiler trop vite si vous comptez vous procurer Bayonetta 3 avant son lancement le 28 octobre. Différents détaillants vous proposent actuellement des réductions sur les éditions physiques ou tentent de se démarquer par de petites attentions comme un steelbook par exemple.





Source : les images proviennent toutes de Nintendo France.



Reddit a déjà réagi en émettant un avertissement aux utilisateurs concernant la circulation des spoilers en ligne. Cependant il autorisera leur partage dans un fil de discussion dédié :Les utilisateurs de sites Web comme Famiboards ont également pu découvrir des images de Bayonetta 3 en ligne :YouTube a commencé à prendre certaines mesures (message via Twitter) :