La mise à jour de la version 1.2.0 de Xenoblade Chronicles 3 modifie un élément sensible dans une scène de fin de jeu

Cela fait quelques jours que la mise à jour 1.2.0 de Xenoblade Chronicles 3 est sortie. Ce patch a ramené les modes de combat de défi attendus de Xenoblade Chronicles 2 et a même ajouté un tout nouveau héros avec sa propre histoire originale. Cependant, ce que la plupart des gens n'ont pas remarqué, c'est que la mise à jour a modifié subtilement une cinématique qui se déroule peu après le point narratif du chapitre 5.





Quelles sont les modifications apportées ?

L'utilisateur @ui_frara sur Twitter a d'abord repéré ce changement après avoir revu la scène, en remarquant que l'épée qui apparaît dans la scène entre N et Z est passée d'une épée similaire à la Lucky Seven de Noah à une épée d'apparence très différente, qui rappelle davantage et correspond mieux à la forme Moebius de N, car le fourreau contient le symbole de l'infini pour lequel les antagonistes sont connus.







Puis, ce tweet a été complété par l'utilisateur @TheJeminiteLaw, fournissant des captures d'écran des deux versions différentes dans leur fil de discussion, que nous vous proposons ci-dessous, une comparaison facilitée par la mise en page du site NoisyPixel





Cette modification n’a pas été mentionnée dans les notes de mise à jour du patch. Donc si vous avez déjà terminé l'histoire principale ou si vous avez déjà dépassé cette scène, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas remarqué ce changement. Cela reste pour le moment une modification mineure, à moins que des répercussions plus importantes n’interviennent avec les prochains DLC. En effet, comme l'ont indiqué ensuite certains utilisateurs, ce changement pourrait être lié à la première phrase de Riku concernant "sept aciers spéciaux forgés en sept épées spéciales", d'où le nom de l'épée de Noah, Lucky Seven. L'épée de couleur noire que N utilise pourrait être l'une des six autres épées, et ils ont incorrectement utilisé le modèle de Lucky Seven dans la cinématique telle qu'elle était présentée avant le patch. Réponse peut-être dans l'histoire du 4e épisode du DLC.





Xenoblade Chronicles 3 raconte l'histoire des protagonistes Noah et Mio aux prises avec un conflit entre les nations de Keves et d'Agnus. 6 personnages seront au cœur de l'expérience, et le vaste concept de "vie" sera le thème central du titre. La narration est liée à des éléments et des intrigues du futur des deux jeux précédents, Xenoblade Chronicles et Xenoblade Chronicles 2. Les flûtes semblent jouer un rôle essentiel dans le scénario de ce titre, un point qui avait été expliqué par les développeurs dans une longue interview des développeurs publiée par Nintendo.





Des flûtes qui ont poussé MonolithSoft a créé de véritables instruments de musique pour enregistrer les 140 pistes sonores dédiées.

Tetsuya Takahashi (scénariste et producteur exécutif) : : Je pensais que les gens comprendraient universellement l'utilisation d'instruments de musique lorsqu'ils expriment le rôle d'un off-seer. En d'autres termes, nous savions que nous voulions exprimer le rôle en utilisant la musique, mais il nous a fallu du temps pour décider quel instrument utiliser. Lors d'une discussion avec Mitsuda-san (6), qui a composé la musique de ce titre, il nous a dit qu'il existe grosso modo trois familles d'instruments de musique : les percussions, les cordes et les vents. Cependant, si un off-seer avait un instrument à percussion, je pensais qu'il serait un peu difficile d'exprimer les scènes sombres et émotionnelles de ce titre.

Takahashi : Je pense que cela a dû être difficile pour Mitsuda-san d'utiliser des flûtes comme son principal car elles devaient être utilisées dans des scènes touchantes, des scènes tristes, des scènes tendres et des scènes de bataille. À l'aide de ces flûtes, il a dû créer des mélodies qui sonnent bien isolément tout en gardant à l'esprit que le son des flûtes serait également utilisé comme thème dans différentes scènes.

Koh Kojima (producteur : Directeur) : Avant que Mitsuda-san ne commence à écrire la musique, il a dit : « Faisons des flûtes. Je me demandais pourquoi nous devrions les fabriquer, mais Mitsuda-san a dit : « En fabriquant les flûtes à partir de zéro, vous pouvez créer un son qui n'a jamais été entendu auparavant. Comme nous avions dit à l'avance à Mitsuda-san que Takahashi-san voulait entremêler les deux mélodies de Noah et Mio en un seul morceau de musique, Mitsuda-san semblait avoir pensé que créer les flûtes à partir de rien lui permettrait de choisir une gamme librement et s'exprimer plus facilement. Surtout, il m'a dit que le fait que les mêmes flûtes utilisées dans le jeu existent dans la vraie vie serait convaincant et unique. Cela semblait intéressant, alors j'ai décidé de l'essayer.

Kojima : Ce sont celles-là... Nous les avons conçus chez MONOLITHSOFT avec l'intention de les utiliser pour l'enregistrement. Ensuite, nous avons demandé à un artisan flûte shinobue de les fabriquer en fonction de notre conception et un artisan japonais de la laque urushi les a décorées.

Ces magnifiques créations ont été présentées via ces quelques images :





L'invocation de cette nouvelle forme puissante dépend d'un nouveau système Interlink. Si des conditions spécifiques sont remplies, les personnages peuvent se combiner dans ce mécha, et bien choisir le moment de se transformer devrait être la clé des batailles les plus difficiles. Un autre système révélé est l'option de changement de classe, qui permet aux joueurs de personnaliser davantage la constitution de leurs équipes que dans les jeux précédents.





Toute personne n’ayant pas atteint le chapitre 5 doit s’attendre à se faire spoiler en continuant de lire cette news, vous êtes prévenus.Les flûtes apparaissent dans ce titre comme des éléments symbolisant le rôle de Passeur d'Ames de Noah et Mio. Pourquoi avez-vous choisi les flûtes ?- Vous êtes donc allé jusqu'à fabriquer de nouvelles flûtes. Vous est-il possible de nous montrer les flûtes que vous avez fabriquées ?Le DLC Expansion Pass Wave 2 est désormais disponible. Rappelons que Xenoblade Chronicles 3 nécessite beaucoup de temps. Une aventure magnifique mais dont il faudra parfois régler le gameplay sur certaines actions actions à faire automatiquement pour profiter au mieux du spectacle. Vous pouvez consulter notre test sur ce jeu ici