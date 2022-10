Le My Nintendo Store propose des articles exclusifs pour la sortie de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope

La dernière cartouche de Ubisoft pour la Switch a été tirée jeudi : Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope est enfin disponible ! Si vous n'avez pas déjà mis les mains dessus, ou que vous êtes indécis, nous vous invitons fortement à lire le test de Marista . Le jeu reçoit des critiques plutôt positives et il semble que les développeurs ont su transformer l'essai du premier opus.





Pour fêter la sortie du jeu comme il se doit, le My Nintendo Store y va aussi de son petit grain de sel en proposant 2 goodies à acheter avec les points platine (donc gratuitement hormis les frais de port à 2.99 euros)





Le premier des goodies est un très joli totebag aux couleur du jeu reprenant les silhouettes de quelques personnages. On reconnaitra donc Mario, Bowser le lapin Peach, le lapin Harmonie, un Spark et Edge, un nouveau personnage. Le totebag est disponible pour 400 points platine et on vous laissez admirer l'image ci-dessous. Votre serviteur en a déjà fait l’acquisition.



Le second goodie est un porte-clés représentant un joyeux Spark. Cet objet sera vôtre pour 300 points platine.On vous laisse admirer l'image ci-dessous.