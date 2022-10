De nouveaux avantages pour les abonnés au service Nintendo Switch Online + Pack Additionnel

Nous vous avons parlé de l'arrivée le 2 novembre des deux premiers jeux Mario Party sur le service Nintendo 64 pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel.Mais ce n'est pas la seule nouveauté qui attend les abonnés à ce service puisque Nintendo a aussi présenté un programme exclusif qui couvrira la période de novembre 2022 à janvier 2023.Au programme : trois avantages exclusifs, plus ou moins palpitants mais qui sont toujours bons à prendre !Le premier avantage c'est un doublement des points pour tous les achats effectués sur le Nintendo eShop : au lieu de 5% crédités en points or, les abonnés au Pack Additionnel auront 10% de cashback en points or. Ces points or permettent d'obtenir des réductions sur les futurs achats au sein du Nintendo eShop.Toujours concernant les points or, vous pourrez désormais en obtenir en achetant une console Nintendo Switch sur le My Nintendo Store : obtenez ainsi jusqu'à 700 points or en achetant une Nintendo Switch OLED sur la boutique en ligne de Nintendo !Pour finir, des missions et récompenses permettront d'obtenir des icônes issues des jeux Nintendo 64 les plus iconiques. La première vague d'icônes arrivera en novembre !Ces trois avantages se termineront en janvier et viennent en plus des avantages déjà présents de l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, à savoir les jeux Nintendo 64 et MegaDrive ainsi que certains contenus supplémentaires comme le pack de course de Mario Kart 8 Deluxe !