News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Ambiance d'automne - Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch) 11/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

5 espèces de champignons à cueillir

Une probabilité fonction de la réputation de votre ile

A quoi servent les champignons

Pendant tout le mois d'octobre, vous avez traversé votre ile en long, en large et en travers pour préparer Halloween, récoltant des bonbons et amassant des déguisements pour être le plus incroyable des habitants de votre ile le soir le plus spooky de l'année . En novembre, les joueurs de l'hémisphère Nord vont pouvoir se préparer doucement à rentrer dans l'automne : les arbres changent de couleur, d'une part, mais plus important, des champignons se mettent à pousser un peu partout.Quand on démarre le nouveau mois, on se demande bien à quoi peuvent servir les différentes espèces que l'on trouve sur son ile. Il faut savoir, pour commencer, qu'il existe plusieurs sortes de champignons. Ces différentes espèces poussent une fois par jour au premier lancement quotidien du jeu, vous pourrez ainsi trouver 5 champignons par jour, en sachant que vous ne pourrez jamais trouver plus de 30 champignons sur votre ile à la fois. Bref, vous en aviez assez de faire le tour de votre ile pour casser des cailloux ? Eh bien maintenant, vous allez aussi faire une cueillette de champignons en parallèle !Votre ile n'est pas un havre de biodiversité : seules 5 espèces de champignons seront disponibles au gré de vos balades près des arbres classiques (qui ne donnent pas de fruits) de votre ile.Voici les 5 sortes de champignons que vous trouverez :- Champignon élégant : il vaut 10000 clochettes !- Champignon maigre : 300 clochettes- Champignon plat : 200 clochettes- Champignon rare : 16000 clochettes- Champignon rond : 200 clochettesSur ces 5 types de champignons, 4 seront donc au pied des arbres non-fruitiers de votre ile. Quant au cinquième, le Champignon rare, il vous faudra creuser pour le trouver. Vous verrez une cassure dans le sol, comme si vous alliez trouver un fossile, à la nuance près que c'est une truffe, ou plutôt un champignon rare, que vous sortirez du sol !Le taux d'apparition n'a rien d'un hasard : il dépend de la réputation de votre île, rien que cela !Vous constaterez sur le tableau ci-dessous que les chances de voir apparaitre certains champignons dépendent très largement de votre réputation : n'hésitez pas à aller voir Marie pour savoir quelle est la note donnée à votre ile, et ainsi savoir si vous avez une chance de trouver un champignon rare. Parce qu'à 1% de chances quand on a 3 étoiles, il va falloir en creuser des marques au sol pour avoir une infime probabilité de tomber dessus !Vous avez ramassé votre panier de champignons ? Vous avez plusieurs solutions pour les utiliser :- Les manger : comme un fruit, un champignon vous donnera un boost (pour par exemple déplacer un arbre d'un coup de pelle !)- Les vendre à Méli et Mélo (pour vous faire un peu d'argent de poche !)- Les utiliser pour fabriquer de nouveaux objets (aaaaaah nous y voilà !)Un petit tour à l'atelier de bricolage va en effet vous permettre de fabriquer de nouveaux objets. Pour trouver les plans de bricolage vous permettant de fabriquer ces objets estampillés champignons, faites comme d'habitude : parlez à vos villageois, tirez dans les ballons, ouvrez les bouteilles.Il y a en tout une douzaine d'objets différents à fabriquer, qui nécessitent chacun plus ou moins d'éléments différents... et qui du coup auront une valeur commerciale plus ou moins importante. Pas de panique, voici une liste qui vous résume tout ça :- Paravent champi : valeur de 1800 clochettes- Table champi : valeur de 1520 clochettes- Rondin champi : valeur de 1680 clochettes- Couronne champignons : valeur de 1500 clochettes- Tabouret bas champi : valeur de 800 clochettes- Lampe champi : valeur de 1600 clochettes- Parasol champi : valeur de 1200 clochettes- Baguette champi : valeur de 3300 clochettes- Parapluie champi : valeur de 1200 clochettes- Sol forêt : valeur de 35000 clochettes- Mur forêt : valeur de 44000 clochettes- Mur champi : valeur de 21400 clochettesPour réaliser chacune de ces recettes, vous pourrez compter sur les champignons trouvés lors de vos promenades insulaires, mais aussi sur des éléments classiques comme des branches d'arbre, des mauvaises herbes ou même parfois un fragment d'étoile !On a commencé notre collection :Ne manquez de consulter nos autres astuces du jeu dans notre grand Guide Animal Crossing New Horizons