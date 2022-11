First 4 Figures : Plus que 16 jours pour précommander la figurine d’Urbosa

L’ancienne cheffe de la tribu Gerudo, et gardienne de la Créature Divine Vah'Naboris, bien connue des amateurs de The Legend of Zelda : breath of the Wild et du Musô Hyrule Warriors : l'ère du Fléau, s’est parée de ses plus beaux atours pour allécher les collectionneurs, amateurs des produits First 4 Figures.

Sa pose dynamique la fait apparaître en plein tourbillon, avec sa jupe et ses cheveux flottant librement. Le design de la base présente le symbole de l'Œil de Sheikah, en cohérence avec les autres statues de la gamme First 4 Figures The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Comme toujours avec First 4 Figures, la qualité est au rendez-vous et il faudra déposer votre précommande avant le 25 novembre 2022.

Une date particulièrement importante à respecter si vous convoitez l’édition exclusive, la fameuse dotée d’un dispositif d’éclairage LED intégré au socle. Deux modes sont présents, l’un pour un éclairage statique, l’autre animé. Cet éclairage fait ressortir l'Œil de Sheikah d'un bleu éclatant. Une belle version qui vous coutera 139,99 $, sans les taxes et frais de port. Ne soyez pas trop pressé pour la recevoir car une fois la figurine réalisée, elle vous sera expédiée depuis un entrepôt situé en Asie à compter du premier trimestre 2023. Les délais d’acheminement seront donc plus ou moins longs.





Si vous dépassez le 25 novembre, la figurine passe à 149,99 $ et la date limite de précommande sera le 1er décembre 2022.

A noter qu’une édition standard devrait voir logiquement le jour, non éclairée, mais aucune information n’a été partagée pour le moment. L’édition Exclusive possède une base légèrement plus épaisse pour accueillir l'électronique à l'intérieur (batterie rechargeable, un câble USB-C pour la recharge). Cette dernière version se distingue aussi par un emballage luxe avec numérotation d’édition limitée, une numérotation que l’on retrouve également sur le fond de la base.

Si vous avez déjà aperçu les précédents membres des prodiges, vous êtes au courant qu’il faudra un peu de place pour accueillir cette nouvelle figurine en PVC. Hauteur : 28,4cm, largeur : 16,5 cm et profondeur 20 cm. Comptez un poids de 880 g.







Une petite vidéo pour rêver un peu et hop direction la page de précommande ici . Après il ne manquera plus que Daruk.