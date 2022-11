Nouvelle vague de sanctions pour les tricheurs sur Pokémon HOME

Le service Pokémon HOME, disponible sur Nintendo Switch et smartphones, permet aux joueurs des jeux Pokémon de transférer leurs monstres de poche d'une génération à une autre. Le successeur de la Pokémon Banque (l'équivalent sur 3DS) fonctionne à l'aide d'un abonnement qui offre en plus la possibilité d'effectuer des échanges en ligne et l'accès au GTS.Mais comme souvent avec les jeux Pokémon, les tricheurs sont nombreux et des centaines de Pokémon obtenus illégalement ou modifiés polluent le service en ligne. The Pokémon Company cherche régulièrement à sanctionner ces joueurs qui proposent des Pokémon qui peuvent perturber les jeux et pas seulement son équilibre stratégique.Aujourd'hui, c'est via une mise à jour de l'application que nous apprenons qu'une nouvelle vague de sanctions va avoir lieu : les joueurs qui auront été reconnus coupables pourront être bannis, temporairement ou à vie, du service Pokémon HOME mais aussi des fonctionnalités en ligne des jeux Pokémon.Le communiqué précise que seuls sont concernés les joueurs qui auraient modifié les Pokémon volontairement, ou bien qui les échangeraient régulièrement en ligne par exemple. Si vous avez obtenu un de ces Pokémon illégaux lors d'un échange miracle par exemple, vous n'avez rien à craindre.Le ménage devrait se faire sur les prochaines semaines, histoire de préparer le service à l'arrivée de la compatibilité avec les jeux Pokémon Écarlate & Pokémon Violet, en 2023.