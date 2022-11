NieR:Automata : une qualité de portage qui aurait bluffé Nintendo

Si vous allez lu le test du jeu publié dans nos colonnes et aperçu son excellente notation, vous savez que NieR:Automata The End of YoRHa Edition est un portage de choix sur votre console Switch. Il faut bien évidemment adhérer au genre mais pour une fois, la Switch n’a pas à rougir d’un portage par rapport aux versions Sony.





Virtuos, la société chargée de réaliser le portage, a été tout simplement fantastique. Ils ont veillé à ce que les commandes et les petits détails que Taro et Taura souhaitaient soient portés à merveille. Nintendo a même fait l'éloge de la qualité de la jouabilité.

Taura : Pour un nouveau style, je recommande fortement de s'allonger.





Dans une interview accordée au magazine Nintendo Dream, Yosuka Saito, producteur de NieR:Automata, s'est ouvert sur le travail effectué par Virtuos sur le portage Switch, et il s'avère que Nintendo lui-même a été impressionné par ce que la société a réalisé.Félicitations pour la sortie du portage de NieR : Automata sur Switch !Saito : C'était génial de voir un nombre impressionnant de réponses positives de la part de nos fans. C'est une excellente façon de faire entrer le jeu dans son cinquième anniversaire.Taro : Nous avons reçu de nombreuses demandes de fans étrangers concernant le portage sur Switch. Je les ai ignorées en pensant que cela n'arriverait jamais, mais quand M. Saito a sauté sur l'idée, j'ai été vraiment surpris en pensant "Attends, faire un portage Switch ? Maintenant ?". Mais nous avons travaillé dur dessus jusqu'à sa sortie. Donc pour ceux qui m'ont envoyé un message "Pouvez-vous faire une version Switch s'il vous plaît ?", maintenant vous avez l'obligation de l'acheter.(Tout le monde rit)Taro : Il ne s'agit pas de votre déclaration habituelle "Pensez à l'acheter", mais d'un rappel que c'est votre devoir d'acheter ! Il y a eu beaucoup de demandes à ce sujet. Au moins ceux qui se sont ralliés à cette idée au début doivent acheter, s'ils ne le font pas, je les obligerai à le faire.Mais à cause de cela, c'est une excellente nouvelle que les joueurs de Nintendo puissent aussi découvrir ce jeu.Taura : Parce que ce jeu a été développé sans penser à la Switch, j'ai vraiment pensé que c'était une blague au début quand j'ai entendu parler du portage (rires). Après l'annonce officielle du portage sur Switch, j'ai été émue de voir le jeu fonctionner réellement à l'écran. Je suis très reconnaissant à l'équipe qui a travaillé sur ce projet.Taro : La société chargée de réaliser le portage était excellente. Ils étaient si bons qu'ils n'ont pas vraiment été impliqués dans la réalisation de portages de jeux vidéo, ce qui est une bonne chose !Saito : S'il y a des regrets, j'aurais aimé que nous accélérions un peu le développement pour pouvoir participer aux soldes de Noël avec Super Smash Bros. Ultimate...(Tout le monde rit)Yoko-oh : Il y a eu beaucoup de commentaires concernant la date à laquelle 2B allait rejoindre la bataille... alors pouvez-vous s'il vous plaît faire en sorte que le titre de cet article soit du genre " NieR qui a manqué de peu d'être dans Smash Bros " ? Merci.Vous étiez chargé de faire le point sur le nouveau portage. Y a-t-il quelque chose sur lequel vous vous êtes particulièrement concentré ?Saito : La société chargée de réaliser le portage, Virtuos, était tout simplement fantastique. Ils se sont assurés que les commandes et les petits détails que Taro et Taura voulaient avaient été portés à merveille. Nintendo a même fait l'éloge de la qualité du jeu.Taro : Assurez-vous d'imprimer la partie "Loué par Nintendo".(Tout le monde rit)Astral Chain a également atteint son 3e anniversaire. Félicitations pour cela aussi !Taura : La meilleure chose qui soit arrivée, c'est que j'ai pu décorer ma maison avec la version physique de NieR : Automata et Astral Chain côte à côte.Saito : Peut-être que ceux qui ont appris l'existence de M. Taura dans Astral Chain joueront aussi à Nier : Automata aussi.Taura : Je serais vraiment heureux que les gens jouent aux deux jeux.Cette fois, vous pouvez effectuer certaines actions en secouant le Joy-Con.Saito : Nous avons eu de nombreuses idées concernant le Joy-Con. Nous avons essayé de trouver de nombreuses idées, notamment pour les joueurs qui connectent leur Switch à la télévision. Nous avons donc ajouté quelque chose d'unique à la Switch : effectuer des attaques en secouant la manette.C'était étonnamment amusant lorsque c'était fait. On avait l'impression d'être synchrone avec le 2B, ce qui rendait la chose encore plus amusante.Saito : Cela ajoute définitivement au style de jeu. Cela va très bien avec le mode automatique car on a l'impression d'être dans le combat.Taura : Entendre ça me donne envie de balancer la manette maintenant.Taro : Quand j'en ai entendu parler pour la première fois, j'ai pensé que personne ne ferait jamais ça (rires). Mais il y a des gens qui ont apprécié cela, et c'est une expérience exclusive aux propriétaires de Switch.C'était plus facile de jouer car il y avait un bouton de moins à apprendre.Taura : Si vous détachez les Joy-Con de la Switch, vous avez les deux mains libres. Alors, ce ne serait pas génial de jouer en s'allongeant ? (Il s'allonge sur le sol et fait des gestes pour jouer)Taro : Prenez une vidéo de vous en train de balancer les Joy-Con comme ça et envoyez-la moi (rires).