Une version GameCube/Wii portable à se fabriquer soi-même

Voilà qui devrait grandement séduire notre Boris lors de ses voyages en Région Parisienne, le moddeur GingerOfMods nous livre le résultat de ses recherches pour se créer un modèle de GameCube/Wii portable. L’objet a de l’allure et nous donne clairement envie.

Le modèle de portable ci-dessus a été créé par le moddeur, sur la base d'un projet appelé Ashida, proposé par un autre moddeur, Wesk. Mais au-delà de cette belle coque, il faut aller farfouiller dans les entrailles de la belle : on y découvre du matériel Wii, les boutons et les manettes de la GameCube, un écran de 5 pouces et une batterie qui offre 3,5 heures de jeu. Pour une question de droit, pas question pour le moddeur de commercialiser sa réalisation, il suffit de suivre ses explications ici et de réaliser le tout par vous-même. A priori, avec un peu de méthode et de patience, le projet n’est pas si difficile à réaliser.