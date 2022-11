Nintendo dévoile la saison du frimas 2022 dans Splatoon 3

La saison du frimas 2022 arrive dans Splatoon 3 ! (Nintendo Switch) 14/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C'est bien entendu en vidéo que Nintendo a présenté les nouveautés qui attendront les joueurs à partir du 1e décembre dans Splatoon 3 avec le début de la saison du frimas :Nouvelles armes, nouveaux stages, nouveaux équipements et nouveaux événements : tel est le menu qui attend les fans de Splatoon à compter du 1e décembre prochain dans Splatoon 3 sur Nintendo Switch.Deux mois après la sortie du jeu, il nous tardait que Nintendo lève le voile ou jette l'ancre (ou l'encre :p) sur le contenu additionnel qui serait mis à disposition des joueurs. La bande-annonce ci-dessus nous montre une nouvelle arène de combat très réussie, empreinte d'histoire nippone.Deux nouveaux modes seront proposés, X Battles et Big Run feront leur entrée remarquée parmi les modes de jeu et il nous tarde de les découvrir plus en détail.A lire aussi : notre test de Splatoon 3 (Switch)Notez que la saison du frimas sera accessible dès le 1e décembre et bien sûr réservée aux abonnés au service Nintendo Switch Online, obligatoire pour bénéficier du jeu en ligne.Source : Nintendo via NintendoLife