First 4 Figures ouvre les précommandes de son Mario Kart le 19 janvier 2023

Rendez-vous donc au live-stream dédié le 19 janvier à 16h45 pour ne rien manquer. Évidemment, en cette période d’inflation, c’est le type de produit qui risque de mettre un peu plus à mal votre portemonnaie. Pour pouvoir suivre le live, il suffira de se positionner sur ce lien ou de regarder la vidéo ci-dessous lorsqu'elle sera active.



First 4 Figures continue à titiller les collectionneurs souhaitant ajouter un nouveau trophée de chasse avec une nouvelle réalisation mettant en scène Mario. Reprenant un design bien connu des fans de Mario Kart, et faisant un clin d’œil opportuniste avec une séquence dévoilée dans les bandes-annonces du prochain film, la future statue Mario Kart sera dévoilée de long en large et en pneumatique le 19 janvier 2023. Une longue vidéo en présentera tous les détails et les tarifs, donnant le coup d’envoi des précommandes. On se doute qu’avec Mario, le top départ va être une lutte acharnée pour pouvoir se procurer ce nouveau précieux !