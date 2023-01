Envie de découvrir le rendu sous forme d’anime du livret de Zelda : A Link to the Past ?

L’univers d’Hyrule a déjà eu l’honneur de nombreux travaux de fans. Entre séquences boostées sous Unreal Engine 5, dessins grandioses, jeu hommage, Link a été croqué à de nombreuses sauces. Cette nouvelle réalisation est le fruit du travail de l’animateur Parker Simmons, qui a repris le design général que l’on peut découvrir sur la jaquette du jeu icônique The Legend of Zelda : A Link to the Past. Son projet a tout simplement été de transposer sous forme animée ce que l’on peut découvrir dans le manuel d’instruction du jeu sur Snes. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une copie PDF de ce livret sur le site officiel de Nintendo via ce lien

Link vs Stalfos from The Legend of Zelda: A Link to the Past manual artwork. Brought to life by yours truly. pic.twitter.com/YPm5C2vN2m — Parker Simmons (@parkerrsimmons) January 12, 2023

Parker Simmons a créé chaque animation sous Adobe Animate. Ainsi, la bataille entre Link et Stalfos comporte environ 110 symboles et 70 images, la musique est tirée du CD Zelda "Sound and Drama" des années 90, les effets sonores sont empruntés à Dragon Quest VIII. L'image originale avait été dévoilée dans le livre The Legend Of Zelda - Art and artifacts édité par Dark Horses, disponible chez plusieurs détaillants.