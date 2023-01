Une version du jeu de Blob découverte pour... Nintendo DS

De Blob DS (Unreleased)



Forgot someone sent me an early build of the unreleased De Blob DS game. pic.twitter.com/m2Xzx8OySd — Pan-Pizza (@RebelTaxi) January 16, 2023

Développé par Helixe, de Blob pour Nintendo DS aurait dû être édité par THQ, tout comme l'aura plus tard été de Blob 2, bien publié sur la portable de Nintendo. De Blob, quant à lui, n'est jamais sorti sur la console, et c'est donc un sentiment de secret et de découverte incroyable qui nous anime à la lecture de ce tweet de RebelTaxi :Le code informatique de de Blob pour Nintendo DS n'est toutefois pas disponible, la séquence vidéo du tweet ci-dessus sera donc pour l'heure la seule preuve de vie de cette version.Dans le fil de discussion, un internaute explique avoir eu l'occasion de tester cette build dans les locaux du studio où il travaillait, indiquant que c'était "un jeu sérieusement amusant", tandis qu'un autre est heureux que le jeu émerge enfin sur Internet car on n'en avait jamais eu aucune preuve de vie jusqu'ici.Aviez-vous eu l'occasion de jouer à de Blob 2 sur DS ? Ne vous étiez-vous jamais demandé si le premier opus était sorti lui aussi ? Nous en avons maintenant la réponse : non, de Blob sur DS n'est jamais sorti sur la console portable la plus populaire de Nintendo.Source : MyNintendoNews.com