La Nintendo Switch devient la console de salon la plus vendue en France

Les années se suivent et se ressemblent pour la Nintendo Switch qui reste la console la plus vendue en 2022 en France.C’est Le Figaro qui, une fois de plus, nous permet d’en apprendre davantage sur les performances de Nintendo en France. Ainsi, c’est 987 000 consoles qui ont trouvé preneur sur ces 12 derniers mois en hexagone. Près d’un million d’exemplaires qui l’a font largement dépasser les 6,3 millions unités de la Wii puisque la Switch dépasse désormais le seuil des 7 millions de consoles vendues avec exactement 7,09 millions de Switch en France si on en croit les chiffres fournies par Philippe Lavoué, directeur général de Nintendo France.Une console sur deux vendue en 2022 était donc une Nintendo Switch et cela malgré son âge avancée avec une sortie qui remonte à 2017 et une console qui s'apprête donc à fêter son 6e anniversaire en mars prochain. Une performance qui en fait la console de salon la plus vendue de l'histoire en France mais qui la place cependant toujours derrière la console portable Nintendo DS qui avait dépassé les 10 millions d'exemplaires à son époque.Alors que Sony et Microsoft sont toujours handicapés par les problèmes d'approvisionnement en composants pour leurs PlayStation 5 et Xbox Series X, la famille Nintendo Switch peut compter sur ses grandes licences pour toucher encore davantage un large public comme le montre les très bonnes ventes de Nintendo Switch Sports en France : 425 000 exemplaires, grâce notamment à une campagne de communication importante en fin d'année à l'occasion de la Coupe du Monde de Football où les français se sont retrouvés par millions devant leurs télévisions.En 2022, c'est Pokémon Violet et Pokémon Écarlate qui occupent la première place des ventes de jeux Nintendo avec 701 000 ventes ; juste devant l'autre jeu Pokémon de l'année : Légendes Pokémon : Arceus et ses 575 000 jeux vendus. Mario Kart 8 Deluxe, près de 6 ans après sa sortie, reste à la 3e place avec 445 000 ventes. Philippe Lavoué nous informe d'ailleurs que plus d'un possesseur sur deux de la Switch ont également acheté Mario Kart 8 Deluxe.Il faudra patienter jusqu'en mars pour découvrir le classement complet des meilleures ventes de jeux vidéo de 2022 réalisé par le Syndicat des éditeurs de jeux vidéo (SELL).En 2023, c'est évidemment Zelda : Tears of the Kingdom qui sera la vedette à partir du 15 mai prochain mais également Mario puis que le film d'animation qui arrive dans les cinémas en avril devrait être l'occasion pour Nintendo de maximiser sur les jeux estampillé "Super Mario" selon le directeur général de Nintendo France :Un teasing qui augure d'une bonne année 2023 pour Nintendo !Source : Le Figaro