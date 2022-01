[Eco de la semaine] Xbox X Activision, résultat trimestriel Focus Entertainment

Rachat d’Activision-Blizzard : tout savoir sur cette opération historique

Marché du gaming : qui possède quoi en 2022 ?

Résultats trimestriels Focus Entertainment

En bref cette semaine :

S’il y a bien une chose à retenir cette semaine (et probablement de l’année 2022 au global), c’est bien entendu le rachat d'Activision-Blizzard-King par Xbox . Une opération chiffrée à plus de 68,7 milliards de dollars qui prendra effet en juin 2023. Un dossier d’analyse complet sur les possibilités d’évolutions du groupe au sein de la division Xbox est disponible sur PN et on vous invite à le lire car les ambitions affichées par Microsoft s’étendent bien au-delà du gaming et d’une rivalité hardware aujourd’hui révolue avec Sony.Depuis la rédaction de ce dossier, de nouveaux éléments sont venus étayer les champs d’évolution d’ABK mais également de la stratégie de Xbox.Concernant Activision, Bobby Kotick espère que Microsoft mettra les moyens pour faire renaître certaines licences à l’instar de Guitar Hero et Skylanders.Pour ce qui est de Microsoft, on n'est pas à l’abri d’un nouveau rachat, même si le géant de la tech a énormément puisé sur ses réserves de cash pour obtenir ABK (cela représente tout de même la moitié des réserves de cash de Microsoft et la plus importante transaction du groupe depuis sa création).Ubisoft est aujourd’hui la proie la plus évidente pour la multinationale américaine qui, dans l’hypothèse d’un rachat, ne devrait débourser “que” 7 milliards pour s’offrir Ubisoft. Une hypothèse qui a fait grimper l’action du géant français de 12% en quelques jours.Comme l’explique le dossier dont nous vous avons parlé tout à l’heure, le rachat d’ABK est motivée par des ambitions plus vastes que celles du jeu vidéo. Mais pour rester seulement dans le domaine du gaming (on n’est pas là pour réécrire une seconde fois le même dossier non plus), un utilisateur twitter a pris le temps de rassembler les plus grands éditeurs du JV et les licences qu’ils possèdent :Un tableau qui permet de se rendre compte de la dimension stratosphérique de ce rachat qui permet à Microsoft de jouer dans la cour des grands en devant le troisième plus important acteur du marché en termes de chiffre d'affaires, à l’heure où les rachats se multiplient dans l’industrie. Une façon pour les studios (les plus importants) de s’assurer également la possession de certaines licences.Après avoir évoqué le cas du géant français Ubisoft, il est temps de parler d’une autre entreprise française du gaming elle aussi reconnue : Focus Entertainment (anciennement Focus Home Interactive).Alors que depuis 2020 Focus Entertainment est en pleine phase d’investissement et de croissance avec des résultats très satisfaisants en fonction de la période, l’éditeur francophone n’a pas réalisé des résultats à la hauteur de ses espérances pour la troisième partie de l’année fiscale 2021-2022 (de septembre à décembre).Le chiffre d’affaires de Focus Entertainment est de ce fait de l’ordre de 85,1 millions d’euros (contre 103,6 sur la même période l’an dernier), le bénéfice opérationnel atteint 7,3 millions d’euros (contre 18,2) et le bénéfice brut est de 5,5 millions d’euros (contre 9,8 l’an dernier). Notez que ces chiffres n’incluent pas ceux de Dotemu (racheté en septembre pour 53,5 millions d’euros).Enfin pour la suite de l’année, Focus Entertainment mise principalement sur A Plague Tale: Requiem et Evil West alors que du côté de Dotemu, les joueurs attendent davantage Metal Slug Tectics et Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge. Avec ces jeux, la direction de Focus pense réaliser un chiffre annuel de 120 à 150 millions d’euros pour l'exercice 2021-2022.- Pour la seconde semaine de l’année 2022, Nintendo continue de dominer le classement des ventes physiques en France avec en tête de liste : Mario Party Superstars, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons, Pokémon Diamant Étincelant et enfin FIFA 22 (PS4).- Au Japon aussi, Big N a la main mise avec une domination du classement par Mario Party Superstars et ses 22 108 ventes. Le jeu de plateau est suivi par Pokémon Diamant et Perle (19 129 ventes), Smash Bros. Ultimate (15 505 ventes), Mario kart 8 Deluxe (17 684 ventes) et Minecraft sur Switch (12 986 ventes). Pour ce qui est de l’hardware, la Switch OLED (48 824 ventes) domine à nouveau cette semaine, suivie de la Switch (29 131 ventes) et la Switch Lite (16 568 ventes)- Bobby Kotick a révélé que c’était bien le groupe Activision-Blizzard-King qui est venu vers Microsoft et non l’inverse. Par ailleurs, Microsoft n’était pas le seul sur l'affaire puisque Meta (Facebook) et un autre géant de la tech avaient aussi été contactés, mais seul Microsoft a manifesté un réel intérêt à l’égard du groupe et se montrait prêt à négocier sérieusement dans des délais très courts.- Alors que le studio vient tout juste d’annoncer une nouvelle date pour Lego Star Wars : Skywalker Saga , plusieurs anciens employés et employés actuels de TT Games mettent en lumière les phases intenses de crunch devenues affaires courantes dans les plannings. Des phases de crunch à répétition qui seraient de l’ordre de 80 à 100 heures de travail par semaine à certaines périodes. Annoncé cet été , le rachat total de SUMO Group par Tencent vient d’être conclu cette semaine et approuvé par la justice anglaise. Tencent devient donc propriétaire de ceux à qui l’on doit notamment Sackboy: A little Big Planet, Crackdown 3 ou encore Team Sonic Racing pour un montant d’1,27 milliard de dollars (1,12 milliard d’euros).