[PNCAST] Le premier PNCAST de 2022 : actualité, Pokémon Diamant, les jeux de 2021 et de 2022

Pour le premier PNCAST de 2022, il fallait frapper fort. Et sans se faire mal. Alors on s'y est mis à plusieurs pour vous commenter l'actualité de ce début d'année. C'est certes assez calme chez Nintendo, mais c'est peut-être le calme avant la tempête ! On dit toujours ça en janvier !Ce PNCAST est l'occasion de revenir aussi sur les jeux qui nous ont marqués en 2021, mais aussi nos déceptions. On parle aussi beaucoup de ce qu'on a aimé, et on d'ailleurs invité Taran pour nous parler de Pokémon Diamant (à quelques jours de la sortie de Légendes Pokémon : Arceus, mieux vaut tard que jamais !).En fin d'émission, on essaie de jeter un oeil, boules de cristal devant nous, pour deviner de quoi sera fait 2022. Bref, vous l'aurez compris, un beau programme pour ce rendez-vous de rentrée qui résonnera dans vos oreilles pendant 1h41 !Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :- Sur l' application Apple Podcasts - Sur le site Google Podcasts - Sur Spotify - Sur Deezer - Sur Podcloud.fr - Sur radio.fr - Sur Radioline.co - Sur Podtail.fr - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et de nous laisser un avis plein d'amour sur vos plateformes de podcasts préférées ! Cela permettra à d'autres fans de Nintendo de découvrir notre émission, de l'aimer comme vous, peut-être, vous l'aimez désormais !Un grand merci à Guillaume, Miing, Kurogeek et Taran pour leur participation à ce nouveau PNCAST, et merci à vous de prendre le temps de nous écouter !