Une dernière bande-annonce de présentation pour Légendes Pokémon : Arceus

Légendes Pokémon : Arceus - Bande-annonce de présentation (Nintendo Switch) 24/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après des mois d'attente, Légendes Pokémon : Arceus arrivera enfin sur Nintendo Switch ce vendredi.Au programme : une toute nouvelle aventure qui se déroulera pour la première fois en monde ouvert avec de nombreuses nouveautés, à commencer par la capture de Pokémon en elle-même !Autant de nouveautés qui n'avaient pas forcément été mises en avant jusque là. Nintendo et The Pokémon Company ont passé la seconde depuis quelques jours. Pour preuve cette nouvelle et ultime bande-annonce.Longue de six minutes, la vidéo revient sur le Pokédex, les combats et tout ce qui fera le sel du jeu. De quoi avoir un bon aperçu avant vendredi !Légendes Pokémon : Arceus sortira le 28 janvier, exclusivement sur Nintendo Switch.