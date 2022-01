Des informations officielles pour Légendes Pokémon : Arceus

Évolutions de Hisui des Pokémon de départ 25/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les évolutions des starters

Evolution des starters 25/01/2022









L'élément central : Arceus

Mont Couronné 25/01/2022

Au sommet du Mont Couronné, des fissures d'une teinte artificielle et repoussante sont apparues dans le ciel. Les habitants de Hisui disent de ce phénomène qu'il s'agit d'une « Faille Spatio-Temporelle ». Ne sachant pas ce qu'elle présage, ils redoutent cette faille. Il semblerait que la cause profonde de ce phénomène ait à voir avec un certain Pokémon…

Au sommet du Mont Couronné se tient un temple majestueux. Érigé en des temps lointains, ce temple contient de superbes statues de Pokémon, dont les Pokémon monarques, jouissant d'une protection spéciale. Seules les personnes qui parviennent à gravir le chemin tortueux menant sur les hauteurs de la montagne pourront accéder à ce temple. Vous devrez vous entraîner et renforcer vos Pokémon si vous souhaitez le voir de vos propres yeux.

Attention au spoils

Il s'agit de la prochaine grosse sortie pour Nintendo et Pokémon Company, Légendes Pokémon : Arceus se dévoile une fois de plus dans le dernier trailer officiel avant la sortie du titre.Dans cette vidéo, nous découvrons une nouvelle fois Rusti-cité, des environnements du jeu ainsi que Hachécateur. Mais ce trailer dévoile également plusieurs images de temple, d'une faille spatio-temporelle au dessus du Mont Couronné, de la présence des Zarbi et la première évolution des starters (Mateloutre, Efflèche et Feurisson).Mais le plus gros des informations ont été dévoilées sur le site officiel de Légendes Pokémon : Arceus (juste ici Dans ce trailer, Pokémon Company officialise les premières évolutions de Héricendre, Moustillon et Brindibou. Aucun changement n'a été apporté aux versions d'origine. Nous retrouvons ainsi Feurisson, Mateloutre et Efflèche que nous connaissions.Cependant, le site officiel informe partiellement sur les évolutions finales. Typhlosion, Clamiral et Archéduc auront bien une forme d'Hisui.Au passage, Efflèche, Feurisson et Mateloutre possède maintenant une petite description- Efflèche : Ce Pokémon élégant passe son temps à prendre soin de ses ailes. Il peut lancer ses plumes affûtées pour transpercer ses ennemis avec précision.- Mateloutre : Il prend grand soin de ses coupillages. Chaque Mateloutre possède sa propre technique d'escrime, acquise grâce à un entraînement drastique.-Feurisson : Ce Pokémon est recouvert d’un pelage ininflammable, ce qui lui permet de résister aux attaques de type Feu. S'il se retourne lors d’un combat, cela veut dire qu'il va attaquer avec les flammes sur son dos.Bien que le jeu sort dans quelques jours, peu d'informations sur l'histoire et sur l'importance d'Arceus ont été révélées jusqu'à présent.Lors de votre aventure en Hisui, vous pourrez nouer des liens avec les chefs des Clans Diamant et Perle, au point de vous retrouver mêlé aux mystères entourant Arceus. Il semblerait que les secrets qui enveloppent le Pokémon Alpha puissent être percés au sommet du Mont Couronné, qui domine la région.Plus de doute sur la présence et l'importance d'Arceus dans le jeu. Les colonnes lances sont de nouveau de la partie mais cette fois dans leur état d'origine.Petite mise en garde. Il se trouve que certaines personnes ont déjà Légendes Pokémon : Arceus entre leurs mains. Si vous ne désirez pas être spoilé ou que vous souhaitez garder la surprise de la découverte, nous vous recommandons de faire attention sur Twitter, Discord , YouTube ou sur certains site/forum.Légendes Pokémon : Arceus est prévu le vendredi 28 janvier en exclusivité sur Switch.