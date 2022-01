Faisons le point sur les bonus de Légendes Pokémon : Arceus

Chers dresseuses et dresseurs, bonjour ! Vous n'êtes pas sans savoir que vous pourrez d'ici quelques jours vous lancer dans une aventure d'un nouveau genre nommée Légendes Pokémon : Arceus.





En tout bon assistant que je suis, je vais vous donner quelques premières informations utiles afin de bien démarrer votre aventure. Promis, je ne vais rien vous dévoiler de plus que les informations officielles.





Sachez que si vous êtes déjà un dresseur expérimenté, ayant participé à l'une des aventures Let's Go Pikachu ou Evoli, Épée ou Bouclier, mais encore Diamant Étincelant ou Perle Scintillante, un pokemon pourra vous être offert.

Listons cela :





Pour les plus novices d'entre vous qui se seraient limités à l’expérience Pokemon Let's Go, et donc si votre console dispose d'une sauvegarde de l'un de ces deux jeux, vous pourrez obtenir les masques à l'effigie de Pikachu ou d'Evoli. Mes consignes ne me disent pas si vous obtiendrez les deux masques en disposant d'un seul jeu. Et je ne sais pas non plus si ces masques pourront vous servir de camouflage face aux pokemon sauvages, mais si vous avez dû piquer un sprint après une charge d'un groupe de Tauros en tentant de vous déguiser en portant ces masques, ne venez pas dire que je ne vous aurais pas prévenus.



Ha, avant de passer au bonus suivant, on me précise quand même que vous pourrez obtenir ces masques après avoir rejoint le groupe galaxie, à la maison du textile (après environ 1H de jeu).





Le bonus suivant est un pokemon : Shaymin. Il vous faudra avoir une sauvegarde de Pokemon Épée ou Bouclier.





Vous pourrez obtenir ce pokemon Gratitude après avoir terminé le jeu (Legendes Pokemon : Arceus), via une mission de recherche qui vous sera proposée dans la ville de Rusti-Cité. Oui, serait trop facile d'obtenir un tel pokemon dès le début de votre aventure...





De plus, grâce à votre sauvegarde de Pokemon Épée ou Bouclier, vous pourrez obtenir cet ensemble Shaymin après avoir rejoint le groupe galaxie, à la maison du textile. (après environ 1H de jeu)

Passons au pokemon suivant : Darkrai. Il vous faudra avoir une sauvegarde de Pokemon Diamant Étincelant ou Perle Scintillante.



Il vous sera là aussi nécessaire d'avoir terminé le jeu (Legendes Pokemon : Arceus) pour obtenir une mission de recherche à Rusti-Cité vous menant à ce pokemon. De même que pour l'ensemble Team Galaxie qui sera disponible à la maison du textile :

Il ne me reste plus qu'à aborder les 3 derniers bonus. Pour tous ceux qui partiraient suffisamment tôt à l'aventure, (avant le 10 mai), vous pourrez obtenir 2 bonus via la fonctionnalité cadeau mystère qui sera disponible après environ 2h de jeu, et ce, que vous ayez acheté le jeu en version physique ou dématérialisée.





Voici l'ensemble Caninos (Forme de Hisui) :



Mais vous recevrez aussi le masque Maudirenard :



Brr... Ce masque me fait froid dans le dos. On se répète, mais encore une fois, nous déclinons toute responsabilité de ce qui pourrait vous arriver en utilisant ces objets...





Je termine ma présentation par le tout dernier bonus qui est réservé à ceux qui auront acheté la version dématérialisée du jeu via le Nintendo Eshop (je ne comprends pas un traitre mot de ce que je viens de vous dire, je ne suis qu'un pauvre assistant) : 30 masse Balls.





Vous recevrez un code (par mail sûrement) qui devrait vous permettre d'obtenir ces Masse Balls. Voici ce que dit la notice :

Ces Poké Balls spéciales sont très efficaces pour attraper les Pokémon qui ignorent votre présence. Elles sont plus lourdes que les Poké Balls standards et vous ne pourrez donc pas les lancer aussi loin. Faites en sorte de vous approcher le plus possible des Pokémon avant de les utiliser !

Ce dernier bonus ne peut être obtenu jusqu'au 9 mai inclus. Le code est valide une seule fois jusqu’au 16 mai inclus.







On espère que vous êtes prêts car l'aventure commence le 28 janvier, c'est-à-dire à la fin de la semaine !