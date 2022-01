Des produits dérivés pour la sortie de Légendes Pokémon : Arceus dans les Pokémon Center au Japon

D'ici quelques jours, Légendes Pokémon : Arceus arrivera sur Nintendo Switch. A cette occasion tout un tas de produits dérivés sortiront un peu partout.En France, ce seront des accessoires Nintendo Switch qui arriveront sur le marché. Au Japon, les produits sont plus variés grâce aux nombreux Pokémon Center qui proposent tout type de produits.Dans ces produits, on retrouve des peluches des Pokémon vedettes de ce jeu mais aussi d'autres objets plus originaux comme une coque pour iPhone en forme d'Arceus, une petite trousse en forme de Pokéball et l'indispensable carnet pour prendre toutes vos notes de votre aventure.Voici les photos des produits :Nous ne savons pas pour vous mais nous sommes fans de la peluche Caninos d'Hisui. Elle coûtera environ 17 euros.Certains de ces produits se retrouveront sur Amazon Japan. Il faudra surveiller si vous êtes intéressés pour les importer en France !Source : NintendoSoup