La trilogie GTA arrive physiquement sur Nintendo Switch le 11 février

Après des années d'attente, la saga Grand Theft Auto a enfin fait son arrivée sur Nintendo Switch en fin d'année dernière avec une sortie dématérialisée sur le Nintendo eShop.Hélas, la sortie a été perturbée par des soucis techniques, présents sur toutes les versions du jeu quelque soit la console. Rockstar Games a donc retardé la sortie physique du jeu pour éviter une trop grande polémique.Hier, nous avons appris que la trilogie pointerait enfin le bout de son nez en version boîte sur Nintendo Switch le 11 février prochain.A noter que bien qu'il s'agisse d'une version boîte, la mention d'un téléchargement prouve qu'il ne faudra pas espérer faire l'impasse sur d'importants téléchargements supplémentaires pour profiter des 3 jeux présents dans cette compilation.Pour rappel, Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition inclut les 3 jeux cultes des années 2000 : GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas. Pour la première fois, ces jeux seront jouables sur une console Nintendo.Pour les plus impatients, Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition est également disponible sur le Nintendo eShop.