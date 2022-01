Du gameplay et des premières impressions pour Légendes Pokémon : Arceus

Pokémon Légends Arceus 25 min gameplay 21/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

7. C'est le nombre de jours qui nous sépare de la sortie de Légendes Pokémon : Arceus sur Nintendo Switch. Le jeu Pokémon est particulièrement attendu puisqu'il promet de changer la recette des jeux principaux de la licence.Annoncé en 2021, le jeu est resté relativement discret jusqu'à la semaine dernière avec une vidéo de 13 minutes présentant plus en détails les nouveautés à venir : crafting, missions et autres Pokémon à affronter.Depuis quelques jours, le jeu commence à se montrer davantage avec notamment des leaks que nous allons vous épargner mais surtout des séquences de gameplay liées à une campagne de promotion intense. Comme cette séquence de gameplay de 25 minutes diffusée au Japon :Au cours de cette séquence, nous découvrons l'univers d'Hisui et surtout les premiers enchaînements de phases de jeu : combats, capture de Pokémon et promenade dans le jeu, sur tous les types de terrain.En parallèle de ça, certains journalistes ont commencé à recevoir leur copie du jeu et le Famitsu a pu recueillir des premières impressions. Il en ressort beaucoup de positif et surtout des promesses qui semblent tenues en terme d'originalité du titre. Le monde ouvert, la possibilité de s'envoler à tout moment sont autant d'éléments qui les ont convaincu sur là.La surprise vient, d'après le journal, de la difficulté du titre qui serait particulièrement élevée pour un jeu Pokémon. Famitsu parle notamment des combats contre les Pokémons monarques, sorte de boss du jeu.Tout cela nous donne énormément envie d'en découvrir davantage, par nous-mêmes, lors de la sortie de Légendes Pokémon : Arceus le 28 janvier sur Nintendo Switch.Source : Pokékalos