13 minutes de gameplay riches en information pour Légendes Pokémon : Arceus

Légendes Pokémon : Arceus | Aperçu du gameplay 13/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L’attention autour de Légendes Pokémon : Arceus se fait de plus en plus forte et The Pokémon Company compte encore faire monter un peu plus la sauce.Aujourd’hui, une longue vidéo revient sur les principales fonctionnalités du jeu, avec plus de 13 minutes de gameplay !Découvrez ci-dessous la vidéo :Parmi les éléments abordés, nous pouvons noter les phases d’exploration de la région d’Hisui, à pied ou grâce à l’un des Pokémon de la région.Les phases de captures et de combat Pokémon sont aussi détaillées avec une séquence défensive qui suivra l’échec d’une capture par surprise. Un détail important : les biomes changeront en fonction de la météo mais aussi du moment de la journée. De quoi se prendre bien la tête !La quête du Pokédex est évidement au centre de Légendes Pokémon : Arceus et les missions qui vont vous aider à remplir sont abordées dans cette vidéo. La personnalisation des personnages a été revu pour être encore plus riche que les jeux précédents. Des tenues pourront être achetées et votre coiffure revue pour s’adapter à vos envies !Enfin, la vidéo se termine avec les Pokémon Monarque qui seront des Pokémon très puissants mais surtout énervés qu’il vous faudra affronter. Attention à ne pas subir trop de dégâts au risque de perdre des objets !Tous ces éléments nous donnent encore plus envie de jouer à Légendes Pokémon : Arceus. Sortie prévue le 28 janvier, exclusivement sur Nintendo Switch !