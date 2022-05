[Eco de la semaine] Gearbox rachète Lost Boys, résultats annuels Devolver et la Pub bientôt dans nos jeux ?

Gearbox s’offre les services de Lost Boys Interactive

Résultats annuels Devolver Digital

La pub bientôt dans nos jeux ?

En bref cette semaine :

Très connu pour ses services de studio suppléant dans l’industrie du jeu vidéo, Lost Boys Interactive a participé au développement de nombreux AAA comme PUBG, WWE 2K22 ou encore Tiny Tina’s Wonderlands, développé par Gearbox justement.Le studio appartenant au groupe suédois Embracer semble avoir été très satisfait des services proposés par Lost Boys puisque la direction de Gearbox a décidé de racheter la jeune structure (créée en 2017) pour un montant non dévoilé.Notons que les deux studios devraient continuer de travailler de façon indépendante. Avec ce rachat, les employés de Gearbox passent de 1 100 à 1 300. Par ailleurs Lost Boys travaille depuis 2017 sur son premier projet indépendant, Neverland Lost Adventures, tout en apportant un soutien ponctuel à de grands studios dans le développement de leurs titres.En raison de son entrée à la bourse de Londres en novembre 2021, Devolver Digital est désormais contraint de publier ses bilans financiers de manière publique. La firme texane en a ainsi profité pour révéler ses recettes au cours des années 2020 et 2021, de janvier à décembre.On découvre ainsi des chiffres stratosphériques concernant l’année 2020 en raison du boost d’activité qu’à connu le milieu avec la pandémie de Covid-19 et les multiples confinements. En 2020 chez Devolver, on parle tout de même d’un chiffre d’affaires de 196,8 millions d’euros et d’un bénéfice net de 59,3 millions d’euros, soit d’excellentes données pour une structure indépendante.En 2021 en revanche, les chiffres s’effondrent logiquement et passent d’un chiffre d’affaires de 169,8 millions d’euros à un chiffre d’affaires de 90,8 millions d’euros. Le bénéfice net est lui aussi en chute passant de 59,3 à 30 millions d’euros.Au cours de l’année précédente, c’est le back catalogue (les anciens jeux, qui se compose de plus de 90 titres) qui est à l’origine de plus de 70% du chiffre d’affaires. Le studio révèle également son nombre d’employés qui se quantifie à plus de 200 personnes et que la plupart des titres de son catalogue sont produits avec de nombreux studios partenaires.Notons qu’en 2022, Devolver prévoit de sortir entre 10 et 15 titres tout au long de l’année (en comptant Weird West et Shadow Warrior 3 qui sont déjà sortis). Au total c’est plus de 30 jeux qui sont en préparation dans les bureaux du studio et de ses partenaires.L’intégration de la publicité dans nos jeux est un sujet qui fait de plus en plus parler de lui au cours de ces dernières années. Souvent sujet à scandale, la thématique n’en reste pas moins de plus en plus évoquée par les éditeurs. Aujourd’hui, ce sont Sony et Microsoft qui parlent d’une potentielle intégration de contenus publicitaires dans les jeux vidéo.Au cours des deux dernières semaines, le journal américain, Business Insider, a révélé que PlayStation et Microsoft prévoiraient tous deux d’intégrer des publicités dans les jeux free-to-play. Pour les deux constructeurs, il s’agirait de proposer aux développeurs une nouvelle façon de monétiser leur production.Cependant, ici Sony et Microsoft ne cherchent pas à les intégrer à la façon des jeux mobiles et souhaiteraient que les pub puissent faire partie intégrante du décors et du jeu. Sur un panneau publicitaire ou sur un mur par exemple. Cela n’est pas sans rappeler l’exemple du jeu UFC 4 qui avait subi de nombreuses polémiques après avoir essayé d’intégrer quelques pub qui défilaient sur une petite partie en bas de l’écran.- Pour sa sortie, LEGO Stars Wars: La saga Skywalker s’impose largement dans le classement des meilleures ventes françaises. En effet, la version Switch se place en tête du classement, suivie par Kirby et le monde oublié, la version PS4 puis PS5 de LEGO Star Wars et enfin Mario Kart 8 Deluxe.- Au Japon en revanche, le jeu n’est pas présent dans le top 10 des meilleures ventes. C’est de fait Kirby qui s’impose avec plus de 38 000 ventes. Le AAA de Nintendo est suivi par le jeu d’Atlus, 13 Sentinels: Aegis Rim (27 199 ventes), Mario Kart 8 Deluxe (13 137 ventes), Winning Post 9 2022 (12 704 ventes) et Battle Spirits: Connected Battlers (10 764 ventes). Côté hardware, la Switch OLED reste en tête avec 27 303 ventes, suivie de la Switch avec 22 430 ventes et la Switch Lite avec 10 556 ventes.- LEGO Star Wars: la saga Skywalker a réalisé un total de 3,2 millions de ventes au cours des deux semaines qui ont suivi son lancement. Il s’agit de ce fait du meilleur démarrage d’un jeu LEGO.- Depuis son lancement en novembre 2021, Shin Megami Tensei V s’est vendu à plus d’un million d’unités. Il s’agit du plus gros succès de la licence, devant les 600 000 ventes de Shin Megami Tensei IV.- Les rumeurs reprennent autour d’un rachat potentiel d’Ubisoft. Depuis le rachat d’Activision-Blizzard , les rumeurs se font de plus en plus nombreuses et permettent surtout… d’importants bonds du cours de l’action à chaque fois que les rumeurs reviennent sur la table. En quelques jours, celle-ci a augmenté de plus de 11% depuis le retour des rumeurs.