3 jeux Megadrive sur Nintendo Switch Online (+ vidéo Découverte de RYoGA + vidéo Mario Golf N64)

Sonic Spinball, Space Harrier II et Shining Force II sur le Nintendo Switch Online (Megadrive) ! 25/04/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Space Harrier II

Shining Force II

Sonic The Hedgehog Spinball

Mario Golf a rejoint Nintendo Switch Online + Pack additionnel ! 22/04/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Space Harrier II, Shining Force II et Sonic The Hedgehog Spinball sont trois nouveaux jeux que vous allez pouvoir retrouver dès aujour'hui dans le service de console virtuelle Megadrive réservé aux abonnées Nintendo Switch Online ayant souscrit au Pass additionnel.Voici quelques informations concernant ces trois jeux, traduits de l'anglais depuis le site de Nintendo of America. Non sans rappeler que cette semaine, le service a fait l'objet de plusieurs rumeurs, avec la possible arrivée prochaine d'une console virtuelle GB/GBA , et la découverte d'un catalogue de jeux NES encore à venir sur la CV NES de la Switch.Rappelons encore une fois que les consoles virtuelles Nintendo 64 et Megadrive nécessitent de souscrire le Pack additionnel qui permet d'accéder à du contenu, notamment les DLC du moment tels que le DLC Animal Crossing et bien sûr le DLC Circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe Voici la vidéo découverte concoctée par RYoGA concernant ces nouvelles arrivées dans le catalogue Megadrive du Pass additionnel Nintendo Switch Online :Un célèbre titre de lancement pour la MegaDrive. Dans cette suite du populaire shoot-em-up en 3D, Harrier s'envole une fois de plus pour défendre Fantasy Land contre un mystérieux envahisseur.La deuxième entrée de la populaire série de RPG tactiques, avec encore plus de combats stratégiques. L'écuyer de Sir Astral, Bowie, doit rassembler l'Army of Light parmi toutes les races du monde pour empêcher le Mal de s'emparer de la Terre.Le hérisson le plus rapide du monde fait irruption sur la scène du flipper dans une toute nouvelle aventure ! Dans ce jeu de flipper d'action, tout le monde peut ramasser et profiter, rassembler les Chaos Emeralds et sauver quatre mondes du Dr Robotnik.Ces trois jeux sont maintenant disponibles sur la Console Virtuelle Megadrive. On termine avec une nouvelle bande-annonce pour Mario Golf, le jeu Nintendo 64 dispo sur la CV N64 depuis quelques semaines déjà :Source : Nintendo Everything