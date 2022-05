Combien pèseront les versions dématérialisées de Xenoblade Chronicles 3 et Splatoon 3 ?

Pour reference, le premier opus sur Wii faisait 7Go, le remake HD Switch 14Go, Xeno X Wii U 20 Go, et le 2 sur Switch avec les DLCs 20 Go. Donc les 15 Go annoncé pour le 3, c'est le minimum syndical on va dire. J'espère que ca sera pas trop dégueulasse graphiquement, et qu'on aura un bon budget soundtrack comme sur le 2.

Et il ne faut pas oublier non plus qu'on compare un jeu sortie la première année de vie de la machine et fort probablement développé à la base sur WiiU et un jeu développé totalement pour la Switch après que les équipes de développement aient eu tout le loisir d'apprendre à maîtriser la bête.



Même avec une taille similaire, on pourrait raisonnablement attendre un résultat bien plus maîtrisé et propre pour ce 3eme opus (ce que semble d'ailleurs indiquer les trailers).



Moi ce que j'espère avant tout c'est que le jeu soit aussi agréable en portable qu'en docké. Sans être une purge, XC2 avait quand même un rendu bien moins réussi en nomade.