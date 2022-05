Pokémon GO : Racaillou d'Alola au coeur de la prochaine Journée Communauté

Après une journée consacrée Nounourson ce week-end, c'est Racaillou d'Alola qui sera au centre des attentions dans Pokémon GO le mois prochain.La forme d'Alola de Racaillou apparaîtra en masse le samedi 21 mai de 11h à 14h, heure locale. A vous d'en capturer un maximum pour le faire évoluer en Grolem d'Alola.Le Grolem ainsi obtenu connaîtra l'attaque immédiate Roulade. N'oubliez pas aussi qu'il sera possible d'obtenir des Racaillou d'Alola chromatiques.Divers bonus seront de la partie et notamment des multiplicateurs de poussières d'étoile x3 et un de bonbons x2. Du côté de la boutique, une étude spéciale sera disponible ainsi que diverses boîtes d'objets. Commencez à faire vos économies avant le Community Day du 21 mai prochain !