Activision-Blizzard, Electronic Arts, Take-Two Interactive : des résultats contrastés entre records et reports

La situation au sein de l’entreprise a été très tendue tout au long de ce dernier trimestre, et pourtant Activision-Blizzard semble en bonne voie pour réaliser une nouvelle année record en termes de revenus. Avec un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros (+6,25%), un bénéfice opérationnel de 711 millions d’euros (+5,96%) et un bénéfice net de 551 millions d’euros (5,76%), toutes les entités principales du groupe, à savoir Activision (Call of Duty: Vanguard), Blizzard (Diablo II: Resurrected) et King (Candy Crush) augmentent toutes leur chiffre d’affaires de manière considérable.En revanche, les perspectives d’avenir ne sont pas aussi optimistes. Les nombreuses démissions et licenciements suite aux accusations de harcèlement et de discriminations au sein de la firme ont pour conséquence de multiples reports. Diablo IV et Overwatch 2 ne devraient ainsi pas pointer le bout de leur nez avant 2023 au mieux… mais c’est pour la bonne cause.Du côté de Take-Two, on nous annonce également un report, celui de Marvel's Midnight Suns à la seconde moitié de l’année prochaine, bien que les raisons de ce report soient probablement liées à la Covid. La principale information de ce bilan est surtout l’annulation d’un jeu en cours de développement depuis 2017 chez Hangar 13 (Mafia), avec pour nom de code “