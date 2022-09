Du gameplay pour Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival - 55 Minute Gameplay [Switch] 24/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après une pause de plusieurs années, la série de Taiko no Tatsujin est de retour sur Nintendo Switch. Le jeu de rythme musical revient le 14 octobre pour un festival musical dansTaiko no Tatsujin: Rhythm Festival.Nos voisins américains, plus chanceux que nous, peuvent profiter du jeu sorti hier chez eux. L'occasion pour nous de découvrir une longue vidéo de gameplay du jeu. Les nouveautés du titre se cachent principalement dans la playlist du jeu mais aussi dans le nouveau personnage de Kumo-kuyn qui vient accompagner DON-chan dans ses périples :Rendez-vous le 14 octobre pour décovurir Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival sur Nintendo Switch