Pokémon : Les chroniques d’Arceus disponible sur Netflix

Bande annonce officielle

Pokémon : Les chroniques d'Arceus 24/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce vendredi 23 septembre débarque sur la plateforme bien connue Netflix un nouveau film de la licence Pokémon.Une nouvelle aventure dans la région de Sinnoh pour Sacha et ses amis lorsque ceux-ci découvrent ce qui se passe. Alors qu’ils enquêtent sur la légende du pokémon fabuleux Arceus, Sacha, Goh et Aurore découvrent que la Team Galaxie complote contre le monde entier.Ils vont devoir faire face à un Heatran moins commode qu’à l’ordinaire et s’associer à de puissants Pokémon pour faire face à cette nouvelle aventure. L’apparition de certains personnages va en ravir plus d’un, rendant le film aussi nostalgique que plaisant.Si vous voulez en découvrir un peu plus nous vous invitons à jeter un œil à la bande annonce du film ci-dessous.Alors ne perdez pas de temps et foncez découvrir ce film qui nous l’espérons vous plaira !!!