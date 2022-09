Ma vie de navet : Minabo - A walk through life sort en 2023

NUEVO ANUNCIO



Selecta Play se enorgullece de anunciar #MINABO. Sí, sí, como lo lees. Vamos a trabajar de la mano de @devilishgames para traer Minabo a todas las plataformas en 2023.



¿Estáis listos para ver fotos de Minabo? pic.twitter.com/0kdOU9ra5L — Selecta Play (@SelectaPlay) September 20, 2022

La vie commence lorsque vous germez, le temps passe à chaque pas que vous faites et vous pouvez définir votre rythme à tout moment. On vit et on apprend : entourez-vous d'autres navets et interagissez avec eux pour forger votre personnalité. Les forces et les faiblesses que vous avez acquises influenceront vos interactions futures.

Minabo - A walk through life - Teaser trailer 25/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Construisez votre cercle social en entretenant et en soignant les relations qui comptent le plus pour vous, et fuyez celles qui ne comptent pas. Vous pouvez adopter de nombreux radis et passer votre vie avec eux, fonder une famille et élever de petits navets ou vivre vite et mourir jeune. Il y a des milliers de façons de vivre et aucune n'est correcte ! Vivez comme vous le souhaitez ! (et assumez les conséquences de vos décisions lorsque vous pourrissez).

Vivre et s'épanouir dans des relations sociales n'est pas facile, c'est pourquoi Minabo - A walk through life propose des chapeaux à collectionner qui produisent différents effets lorsqu'ils sont portés. Il est facile de tomber amoureux, de faire en sorte que tout le monde vous déteste, d'obtenir une élégance plus ou même de changer votre espérance de vie...

Dans Minabo - A walk through life, aucune vie n'est identique à une autre et lorsqu'elles se terminent, chacune d'entre elles génère un résumé que vous pouvez partager avec vos amis. Que changeriez-vous de votre passé ? Quelle aurait été votre vie si vous n'aviez pas été impoli avec cet ami d'enfance ? Et si vous aviez passé plus de temps avec votre famille ? Minabo - A walk through life vous permettra de découvrir les réponses si vous décidez de remonter le temps au lieu de commencer une nouvelle vie.

Minabo est un titre possédant un très gros potentiel avec un esthétisme particulier qui devrait séduire une catégorie assez importante de joueurs. Il propose une grande liberté d'actions, un gameplay différent pour chaque navet, difficile en revanche de bien se représenter la durée de vie du titre pour le moment. Le jeu semble s'appuyer sur des travaux de recherche de psychologues pour apprendre à développer ses capacités de sociabilisation ou du moins, pouvoir explorer de nombreuses possibilités pour en visualiser les conséquences et y réfléchir.

Voici les caractéristiques principales partagées par ses développeurs :







- 25 quêtes avec des dizaines d'objectifs pour faire de chaque vie un défi.





- Mode vie libre : Chaque vie et chaque personnage sont générés de manière aléatoire. Aucune vie n'est identique à une autre !





- Explorez les relations interpersonnelles et construisez votre cercle social. Des relations réalistes conseillées par des psychologues !





- Des visuels attrayants pour tous les publics, des personnages charmants avec des centaines d'animations et des arrière-plans saisonniers.





- Partagez le résumé de votre vie avec vos amis.





- Commencez une nouvelle vie ou changez votre passé. Vous pouvez redémarrer n'importe quelle vie pour changer ce que vous voulez (ou du moins essayer).



Minabo (Gameplay Español) | Demo | Juego 15 minutos con minabo 25/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Minabo - A walk through life est un jeu de simulation sociale où vous parcourez le chemin de la vie pendant que votre navet grandit et s'épanouit (ou non) dans ses relations sociales. En effet, votre Minabo naît, grandit, se socialise et finit par mourir. Un concept très Tamagotchi. Selecta Play et DevilishGames collaborent pour porter ce jeu sur les consoles, dont une version Switch, pour courant 2023.- Entourez-vous d'autres navets et radis !