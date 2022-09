Le niveau Red Rock débarque dans Human: Fall Flat

Human: Fall Flat RED ROCK Launch Trailer - OUT NOW on PC | Curve Games 25/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Human: Fall Flat, sorti en 2017 sur Nintendo Switch, continue de s'enrichir de nouveaux contenus au gré des mois et des mises à jour. Le jeu qui mélange plateformes et puzzles s'est fait une réputation grâce à son mode multijoueur assez redoutable.Aujourd'hui, c'est le niveau "Red Rock" qui débarque sur la version Nintendo Switch du jeu au travers la dernière mise à jour disponible : la version 1.5.6. Le niveau était déjà disponible depuis plusieurs mois sur la version PC du jeu mais il aura fallu patienter, comme souvent, pour le voir arriver sur les autres supports.Le niveau Red Rock se situe dans un désert rempli de challenges et puzzles à compléter. Voici un trailer du niveau :Human: Fall Flat est disponible sur Nintendo Switch via l'eShop au prix de 19,99 euros.