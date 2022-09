[Eco de la semaine] Uber dans l'affaire GTA, 2K touché à son tour et Nadela s'exprime sur le rachat d'Activision

Uber, un allié inattendu mais potentiellement décisif dans l’affaire GTA VI

“Bien sûr, toute acquisition de cette taille fera l'objet d'un examen minutieux, mais nous sommes très, très confiants de pouvoir nous en sortir. [...] Si c’est à propos de la compétition (que Sony s’inquiète), laissez-nous avoir de la compétition."

Satya Nadella, PDG de Microsoft, dans une interview accordée à la BBC

En bref cette semaine :

Peu après l’attaque à l’encontre de Rockstar Games ayant eu pour conséquence la divulgation de dizaines de vidéos sur Internet autour du jeu GTA VI, le groupe Lapsus$ s’en est pris à Uber. La cible de trop, puisque la société américaine est parvenue à identifier les individus à l’origine de ces hacks, avec l’aide du FBI.Composé de plusieurs jeunes âgés de 16 à 21 ans, le groupe londonien a fait trembler de nombreuses entreprises et autres organisations depuis plus d'un an : Samsung, Microsoft, Nvidia, Ubisoft, l’antivirus Otka, Uber et même le Ministère de la Santé Brésilien comptent parmi les victimes de ce groupe.Cette semaine, un jeune de 17 ans qui serait reconnu comme étant le cerveau du groupe, a été arrêté par les autorités londoniennes et devra comparaître devant la justice, a indiqué la BBC. Cependant, Lapsus$ n’a pas revendiqué ce piratage, bien que le groupe puisse en être la source la source au vu de ses antécédents.Il faudra maintenant attendre le verdict d’une enquête britannique ou du FBI, qui travaillent activement pour déterminer ou non l’implication de Lapsus$ dans cette affaire, bien que le groupe soit recherché depuis longtemps par les autorités pour de nombreux autres antécédents de ce genre.Si l’on pourrait penser que Lapsus$ soit à l’origine des fuites de GTA VI, il se pourrait que cela ne soit pas le cas également. En effet, après l’arrestation d’un jeune qui semblerait être le leader du groupe, 2K Games, autre entreprise détenue par Take-Two avec Rockstar, a indiqué subir une intrusion au sein de ses serveurs internes.L’entreprise a également invité les consommateurs à changer leur mot de passe afin d’éviter toute corruption de leurs données personnelles. Concernant le piratage en lui-même, celui-ci n’a pas été revendiqué. S’agirait-il d’un hack réalisé par les autres membres de Lapsus$ en guise de représailles ou d’un autre groupe, ce qui suggérerait par la même occasion que le piratage de Rockstar ait été réalisé par d’autres hackers.Pour le moment, 2K Games n’a pas encore subi la moindre fuite et met tout en œuvre afin d’éviter le pire. Une enquête est également en cours au sein du FBI afin de déterminer qui est à l’origine du hack de Rockstar, bien que Lapsus$ reste la cible privilégiée.Depuis plusieurs semaines, Sony et Microsoft s’accablent de multiples communiqués, dans le but d’annuler ou au moins de parasiter le rachat du groupe Activision-Blizzard-King du côté de Sony, et de parvenir à convaincre les instances anticoncurrentielles internationales pour Microsoft.Un bras de fer qui divise et complexifie le processus de décision des instances concernées, notamment la CMA (Commerce and Markets Authority) au Royaume-Uni, dont l’enquête perdure depuis plusieurs mois, tandis que l’on ne sait toujours pas si celle-ci a commencé du côté de l’Union Européenne, qui semble prête à le faire, et de la FTC (Federal Trade Commission) aux USA.Nadella explique que selon lui, Microsoft ne joue pas dans la même cour que Sony, 2e plus grosse entreprise sur le marché, et cherche simplement à se rapprocher d’eux. Un rapprochement qui pourrait être réalisé ou tout du moins se profiler avec une fusion de la marque Xbox avec le groupe Activision-Blizzard selon lui.- En France, Splatoon 3 reste leader des ventes une semaine après sa sortie. Mario Kart 8 Deluxe le talonne, devant NBA 2K23 version PS4 puis PS5 et enfin Horizon: Forbidden West complète le classement.- Au Japon, Splatoon 3 reste leader là aussi avec 506 610 exemplaires écoulés, devant Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline qui cumule un total de 220 307 exemplaires écoulés au cumul des ventes du titre sur Switch, PS4 et PS5. Enfin, Mario Kart 8 Deluxe est loin derrière avec “seulement” 9 661 exemplaires vendus. Côté hardware, la Switch OLED s’est vendue à 96 889 unités, devant la Switch (25 683 ventes) et la Xbox Series S (13 211 ventes) qui dépasse d’un coup les ventes de la PS5 (8 739 ventes) et de la Switch Lite (4 986 ventes).- En Europe, GTA 5 reprend sa place de leader des ventes, boostée par une popularité toujours croissante dans les pays de l’Est où il occupe chaque année la première place en termes de ventes de jeux. Il est ensuite suivi par Saints Row, FIFA 22, F1 22 et Gran Turismo 7. Au total, plus de 7,7 millions de jeux ont été vendus en Europe au cours du mois d’août, ce qui représente une baisse de 12% des baisses d’une année sur l’autre.A lire aussi : NPD : Les meilleurs ventes aux USA pour le mois d'août 2022 - Aux Etats-Unis, Madden NFL 23 s’impose le mois de sa sortie. La dernière édition du jeu de football américain d’Electronic Arts est suivie par Saints Row, de Plaion. Le premier opus de la série Spider-Man occupe la troisième position de ce classement (alors qu’il en occupait la 84e place le mois précédent). Elden est quant à lui 4e, devant MultiVersus. Côté hardware, la PS5 domine les ventes de ce mois d’août tant en termes de recettes que de consoles vendues.- Alors que la puissance de Square Enix se réduit drastiquement, que ce soit par la vente de ses studios occidentaux pour un prix dérisoire ou la multiplication de décisions économiques douteuses par l’entreprise, Marvel cherche désormais un nouveau partenaire après deux cuisants échecs autour de la licence. Marvel a ainsi conclu un accord avec Electronic Arts, entreprise ayant déjà des antécédents avec Disney puisqu’elle a détenu pendant plus de 10 l’exclusivité des droits d’exploitation sur la licence Star Wars.La firme américaine devrait produire un jeu sur Iron Man, développé par les équipes de Star Wars Squadrons, EA Motive, qui vient justement de recruter le producteur du jeu Les Gardiens de la Galaxie, Olivier Proulx, qui sera aussi en charge du projet. Autour de l’univers Marvel, les collaborations se multiplient également puisque PlayStation, Take-Two Interactive, Skydance New Media, Niantic et Square Enix travaillent actuellement sur la licence de Disney, en plus d’Electronic Arts.- Depuis sa création, la série Trails de The Legend of Heroes, a dépassé les 7 millions de ventes. Soit une moyenne de 500 000 ventes par opus de la licence, d’après son éditeur, Funcom.