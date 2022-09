NPD : les meilleurs ventes US pour le mois d'août 2022

Le NPD a sorti son classement des charts US pour le mois d'août. Un classement régulier, qui nous permet de connaître à la fois les performances de certains titres sur le mois achevé, en l’occurrence août 2022, ainsi qu'une liste des jeux depuis le début de l'année et qui se sont le mieux vendus au cours des 12 derniers mois.







Regardons le Top du mois d'août sur Nintendo Switch, avec une mainmise des productions internes de Nintendo.

Comme on peut le découvrir sur ce Top 10, c'est encore Mario Kart 8 qui trône fièrement sur les charts Switch. Hormis le titre Digimon Survive de Bandai Namco Entertainment à la 8e place, c'est du 100% publication ou édition Nintendo. On notera la très belle performance de Xenoblade Chronicles 3 à la seconde place.





Si vous voulez connaître maintenant le Top 20 des ventes US toutes consoles confondues, c'est un peu différent. Les données partent du 31 juillet 2022 au 26 août 2022 :





1. Madden NFL 23 – EA

2. Saints Row (2022) – Plaion

3. Marvel’s Spider-Man – Sony

4. Elden Ring – Bandai Namco

5. MultiVersus – Warner Bros. Interactive

6. Mario Kart 8 * – Nintendo

7. Minecraft – Multiple Video Game Manufactures

8. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – Warner Bros. Interactive

9. MLB The Show 22 ^ – Multiple Video Game Manufactures

10. Xenoblade Chronicles 3 * – Nintendo

11. Digimon Survive – Bandai Namco

12. Horizon II: Forbidden West – Sony

13. Call of Duty: Vanguard – Activision Blizzard

14. Far Cry 6 – Ubisoft

15. Soul Hackers 2 – Atlus

16. Super Smash Bros. Ultimate * – Nintendo

17. Gran Turismo 7 – Sony

18. Kirby and the Forgotten Land * – Nintendo

19. The Elder Scrolls V: Skyrim – Multiple Video Game Manufactures

20. Pokemon Legends: Arceus * – Nintendo



* Digital sales not included

^ Switch and Xbox sales not included





Si l'on prend en compte maintenant les jeux sortis depuis le début de l'année 2022, voici les meilleurs titres au niveau des ventes :





C'est Madden NFL 23 qui fait une entrée directement à la cinquième place de ce top 2022, Elden Ring conservant sa première place.





Si on regarde sur les douze derniers mois, voici le top performance des ventes :



Pokémon reste toujours dans le Top. On devrait voir en septembre l'impact de Splatoon 3.





Le NPD nous donne déjà rendez-vous pour les prochains classements via le planning suivant :



Upcoming US Video Game Market Results from The NPD Group

Coverage Month - Public Release Date

Aug (7/31-8/26) - Sep 20

Sep (8/27-10/1) - Oct 14

Oct (10/2-10/29) - Nov 11

Nov (10/30-11/26) - Dec 9 pic.twitter.com/LcoH6tdoQM — Mat Piscatella (@MatPiscatella) September 20, 2022