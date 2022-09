Embarquez pour l'espace dans la saison 2 de Fall Guys

Fall Guys Satellite Scramble Cinematic Trailer 20/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En juin dernier et près de deux ans après sa sortie originale sur PC et consoles PlayStation, Fall Guys devenait free-to-play et débarquait pour l'occasion sur Switch et Xbox avec une première saison estivale pour nous accompagner tout au long de l'été.Pour la rentrée, Mediatonic a vu les choses en grand avec une saison 2 qui s'intitule "Ruée vers le Satellite" qui nous emmène dans l'espace avec évidemment de nouveaux niveaux mais aussi de nouveaux costumes et accessoires !Qui dit nouvelle saison dit forcément nouveau season pass ! Au programme : un season pass qui met en avant tout un tas de costumes qui vous feront voyager. Voici en vidéo le teaser de cette nouvelle saison :Spock, Hatsune Miko et Xenomorph sont les skins vedettes du season pass qui comporte 200 niveaux en tout. Pas de temps à perdre donc si vous souhaitez acquérir le précieux sésame !Fall Guys est disponible gratuitement sur le Nintendo eShop de la Switch.