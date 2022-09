Cannon Dancer de retour après 30 années d'absence

ININ Games nous propose donc pour la première fois sur console ce jeu, avec une toute nouvelle traduction, de fonctionnalités supplémentaires et d'autres petites surprises. C'est une excellente nouvelle car le titre est depuis longtemps très difficile à dénicher et cette ressortie console, si elle s'avère soignée, lui redonnera un nouvel éclat.



Cannon Dancer - Announcement Trailer 20/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour ne pas rater ce travail de portage, ININ Games s'est associé à deux membres clés de l'équipe de développement originale : le concepteur de jeux Kouichi Yotsui (également connu sous son pseudo "Isuke" et célèbre pour son travail sur "Strider") et l'artiste Takashi Kogure (plus connu sous le nom de "Utata Kiyoshi"). Cannon Dancer est une suite non officielle du hit de Capcom Strider.







Cannon Dancer est un Jump & Run d'action se déroulant vers la fin d'un 21ème siècle dystopique, dans laquelle le monde est sous le contrôle d'un seul gouvernement fédéral. Un jour, une nouvelle menace connue sous le nom d'"Abdullah l'esclavagiste" - une sorcière maléfique qui veut prendre le contrôle du monde - apparaît, provoquant une terreur et une panique généralisées. Cette peur incite à l'abandon de toute activité économique et à la corruption du gouvernement, qui sape désormais les fondements de la société elle-même. Cannon Dancer s'est dévoilé lors du Tokyo Game Show 2022 avec une rencontre avec Yotsui-san et Kogure-san le samedi 17 septembre au stand d'ININ dans le Hall 2 D6. Malheureusement cette rencontre n'a pas été mise en ligne pour le moment.

Le directeur des affaires judiciaires, Jack Layzon, craint le pire et fait appel à un assassin solitaire.Le joueur contrôle Kirin, un agent de premier ordre dans une unité mercenaire connue sous le nom de "Teki", et qui plus est combattant d'arts martiaux hautement qualifié, d'où ses mouvements chorégraphiques impressionnants. Au cours de son périple, il doit affronter non seulement Abdullah l'esclavagiste et les forces gouvernementales, mais aussi les autres membres du Teki, qui veulent sa mort pour des raisons personnelles.





Si l'on retrouvera les mécanismes classiques des jeux rétro, nous aurons un total de six niveaux dans des lieux différents et exotiques, trois types différents de power-ups, de très nombreux ennemis avec leurs boss. Un gameplay rétro et un graphismes aux couleurs vives, parfois psychédéliques, liés aux boss finaux de chaque étape.





Pour les nouveaux joueurs, la fonction retour en arrière sera disponible pour corriger votre dernière manipulation infructueuse et vous pourrez sauvegarder et charger comme bon vous le chante.





Avec un tel titre rétro, il fallait bien préparer une édition limitée physique pour les fans et c'est Strictly Limited Games qui s'en occupe. Il va donc falloir payer des frais de port et une somme non négligeable, avec au choix une édition limitée classique (copie physique + manuel du jeu) à 29,99 € et une édition collector avec de nombreux objets supplémentaires pour 69,99 € seront disponibles sur Nintendo Switch, PS4 et PS5. Les précommandes ont débuté ce dimanche 18 septembre à minuit, uniquement sur le site strictlylimitedgames.com . Pas de panique, il en reste.



Cannon Dancer - Limited Edition Announcement 20/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube



L'édition collector comprendra les éléments suivants :



Le jeu Cannon Dancer + le manuel du jeu

Une boîte de haute qualité pour l'édition Collector

Un artbook (format B5)

Bande sonore sur CD

Tenugui (serviette de style japonais)

Pièce d'arcade

Diorama en acrylique

Poster réversible (A2)

Dépliant d'instructions sur les bornes d'arcade (A5)

Un calendrier 2023 et une cadre photo en métal

Un lot de cartes postales

Un autocollant





Voici de quoi séduire bien des gamers, sensibles aux titres old school misant sur l'action et sans prise de tête.





Cannon Dancer ? Cela ne vous dit rien ? On le connait également sous le nom d'Osman. Toujours rien ? C'est le successeur spirituel du jeu d’action-plateforme Strider de Capcom ! Ah là vos yeux se mettent à briller. Le titre sera de retour début 2023 pour un nouveau portage adapté adapté aux consoles d'aujourd'hui, à savoir la Nintendo Switch, la PS4, la PS5, la Xbox One et la Xbox SeriesININ Games semble vouloir continuer à creuser le filon retrogaming en remettant au goût du jour d'anciennes gloires que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Cannon Dancer (Osman) est un jeu d’action et de plateforme développé à l’origine par Mitchell Corporation (la société a cessé toutes ses activités en 2012) et est sorti en février 1996 uniquement sur bornes d’arcade au Japon et aux États-Unis.