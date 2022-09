"Glitch Busters: Stuck on You" tease son arrivée sur Switch

Vous aimez les jeux coopératif jusqu'à 4 pour des parties endiablées ? Toylogic et Skybound Games dévoilent un nouveau trailer de Glitch Busters : Stuck on You. Si ce jeu de tir en coopération semble particulièrement barré au niveau de son design graphique, un petit détail nous titille sur le CV des développeurs : le studio Toylogic basé à Tokyo est connu pour avoir apporter son aide au développement de Nier Replicant, The Evil Within et Super Smash Bros. Brawl. Bref, une belle prochaine dont on espère retrouver la qualité au sein de ce Glitch Busters.





Si le principe est de combattre les virus qui contaminent le Web en solo ou en coopération jusqu'à quatre, rien ne vaut mieux pour comprendre totalement le principe qu'une vidéo de bande-annonce.



Anti Bug: Worlds Trailer 20/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Glitch Busters : Stuck on You sera bientôt disponible sur Nintendo Switch, PC (Steam), PlayStation®4, et sera jouable sur PlayStation 5 via la rétrocompatibilité. Pas de fenêtre plus précise de sortie pour le moment, Nintendo France n'a pas encore créé sa fiche mais c'est un titre à potentiellement surveillé dans les prochaines semaines.















Source : PR