Il ne fait pas bon de pratiquer des Nuzlockes avec Pokémon en bossant pour Nintendo

Mais en décembre 2021, l'émission s'est achevée et depuis, le duo a lancé le podcast Kit & Krysta , où ils discutent de Nintendo, de ses produits et de leur expérience de travail un peu plus franchement. Comme le rapporte Nintendo Life, Ellis et Yang ont récemment expliqué à leurs followers qu'ils avaient proposé à The Pokémon Company de faire un run de Nuzlocke dans un épisode de Nintendo Minute. Et on peut dire que le retour des dirigeants a été plus que froid.





Comme nous l'avons expliqué dans l'introduction, un Nuzlocke est un mode de jeu créé par des fans et omniprésent dans la communauté Pokémon. Il comporte plusieurs petites règles pour le style et la fonction, mais son élément principal est la mort permanente : si un Pokémon s'évanouit au combat, il est essentiellement mort et vous êtes censé le relâcher dans la nature. Il ne s'agit guère plus que de règles auto-imposées pour rendre les jeux un peu plus tendus et/ou difficiles, c'est pourquoi beaucoup se sont offusqués que Nintendo compare les Nuzlockes à des ROM hacks. Nintendo a toujours été chatouilleux en ce qui concerne la manipulation des ROMs et a souvent intenté des actions en justice contre les distributeurs.



Kit Ellis et Krysta Yang ont poursuivi en expliquant qu'ils avaient souvent peur, comme d'autres employés, de proposer des idées en raison de l'"imprévisibilité" des réactions. Selon eux, si les cadres n'aimaient pas ce qu'ils entendaient, cela se traduisait par une "perte de confiance" et une "perte d'accès". De plus, ils ont dit que les créateurs de contenu qui avaient des relations directes avec Nintendo seraient "effacés" des programmes de créateurs, en particulier pour avoir fait des défis Nuzlocke.





Un pavé dans la mare mais sujet à contestation

Bien sûr, la Pokémon Company n'admettrait probablement pas une telle chose sans nécessité, car cela pourrait provoquer une réaction négative des fans, mais ce n'est probablement pas aussi noir et blanc que cela peut paraître. Il est très possible que la société ait eu auparavant une perception plus stricte des Nuzlocks, qui s'est ensuite assouplie au fil du temps, ou qu'elle ne voyait pas d'inconvénient à ce que les créateurs le fassent eux-mêmes, mais qu'elle ne voulait pas qu'un spectacle officiel de Nintendo fasse la promotion de ce mode créé par les fans. Nintendo a déjà eu maille à partir avec des fans qui jouaient à des jeux d'une manière qui ne lui plaisait pas, par exemple en ne soutenant pas les tournois Smash Bros avec des règles compétitives.





Kit Ellis et Krysta Yand étant des personnalités connues liées à Nintendo, faire la promotion de ces modifications non officielles ne paraissaient clairement pas une bonne idée du point de vue de NIntendo et de The Pokémon Company. Peut-être sont-ils passés devant un responsable un peu plus sourcilleux qui a voulu leur faire comprendre que c'était la compagnie qui posait les limites de leurs émissions. Ou peut-être que cette proposition tombait mal par rapport à une autre situation conflictuelle externe à l'émission, créant ce dégât collatéral.





Il suffira de suivre les prochains numéros de leur podcast pour voir si notre duo revient sur ce sujet et précise certains aspects suite aux retours contradictoires d'autres personnalités.

Cette affirmation a toutefois suscité quelques réactions. Joe Merrick, directeur du site Web de la base de données Pokémon Serebii, a répondu à un tweet viral de l'extrait du podcast en déclarant que la Pokémon Company lui avait confirmé que c'était incorrect, qu'elle n'avait supprimé aucun créateur pour avoir lancé des défis Nuzlocke et qu'elle se moquait de ce que vous faisiez tant que cela restait dans les limites du jeu. Ceci a été corroboré par un autre créateur appelé PKMNcast.