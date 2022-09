Return of Monkey Island est désormais disponible

Il est sorti le fils prodigue et nous pouvons enfin découvrir les dernières aventures de notre apprenti pirate Guybrush Threepwood imaginées par le cerveau du créateur des deux premiers opus. Une suite directe ou une nouvelle orientation donnée au titre ? On ne déflorera pas le gros de l'intrigue car cela vaut le coup de garder au moins cette surprise.





Après tant d'années, Ron Gilbert a-t-il réussi à insuffler tout le mordant des titres initiaux dans cette nouvelle aventure ? Nous ne reviendrons pas sur le partie graphique qui divise, restons sur la partie aventure avec une petite vidéo de gameplay de l'édition Switch. Le jeu est disponible depuis hier, 19 septembre 2022, pour 24,99 € sur l'eShop. Prévoyez 5,1 Go pour l'installer.





Return to Monkey Island Nintendo Switch Gameplay 20/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cela fait de nombreuses années que Guybrush Threepwood n'a pas affronté son pire ennemi, le pirate zombie LeChuck. Son grand amour, Elaine Marley, a délaissé son poste de gouverneur et Guybrush se retrouve à la dérive, frustré de n'avoir jamais découvert le secret de l'Île aux Singes. De jeunes pirates branchés, sous la houlette du capitaine Madison, ont chassé la vieille garde du pouvoir, la situation sur l'île de Mêlée a empiré et le célèbre homme d'affaires Stan a été emprisonné pour ""crimes commerciaux"".

Plaisantez avec de vieux amis et de nouveaux visages sur des îles familières, désormais dirigées par des personnages dangereux. Hissez ensuite les voiles et partez explorer l'inconnu en affrontant des situations épineuses. Des énigmes astucieuses, des situations farfelues et des répliques dévastatrices sont tout ce qui sépare Guybrush de la gloire.

Le retour du jeu de pirates en point & click : avec un système de jeu classique adapté à l'époque moderne, des pirates intrépides devront résoudre des énigmes et explorer les îles grâce à une version repensée des commandes des jeux d'aventure classiques. Des interactions contextuelles, des arbres de dialogues réactifs et un inventaire facile à utiliser feront de la vie de pirate une promenade de santé.

Embarquez pour une grande aventure dans l'archipel : naviguez aux confins de l'île (parfois) accueillante de Mêlée, un lieu familier désormais dirigé par de nouveaux chefs qui ont mis la pression sur de vieux amis et de nouveaux visages. Aventurez-vous sur des terres inexplorées comme l'île de la Terreur justement nommée et les avant-postes effrayants de Brr Muda, où vous vous ferez autant d'amis que d'ennemis.

Une équipe légendaire : la conclusion passionnante de la série des Monkey Island marque le retour du créateur, Ron Gilbert, en collaboration avec le co-scénariste Dave Grossman, le directeur artistique Rex Crowle (Knights & Bikes, Tearaway) et les compositeurs Peter McConnell, Michael Land et Clint Bajakian (Monkey Island, Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge).

Comme on peut le voir, une grosse partie de l'équipe initiale a planché sur ce dernier volet. Laissez-vous tenter et si vous êtes un fan inconditionnel des deux premiers opus, on peut se douter que vous êtes en train de cogiter pour vous l'acheter. Avec un métascore actuellement de 84 pour cette édition Switch, les premiers testeurs sont globalement plus que séduits.