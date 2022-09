Petit Dej PN du mardi 20 septembre 2022 : du Splatoon 3, des produits dérivés et pleins de petites news

Une version Nendoroid du Roi Dadidou sera lancé en 2023





Cette figurine sera lancée au tarif de 7 600 yens soit 53 €, la figurine voit ses précommandes ouvertes sur la boutique en ligne Goodsmile . Les précommandes seront ouvertes du vendredi 16 septembre 2022 à partir de 12:00JST jusqu'au jeudi 27 octobre 2022 à 12:00JST avec une restriction de trois commandes de figurines par personne.

Le manga Splatoon revient pour prendre en compte Splatoon 3

Par le biais du site Siliconera, on apprend que le manga Splatoon va désormais couvrir le contenu de Splatoon 3 et de son univers étendu. Le premier chapitre est paru dans le numéro du 15 septembre 2022 du magazine Coro Coro Comics. Sankichi Hidenoya reste le mangaka. D'après les illustrations promotionnelles, on ne sait pas si Splatoon Bankara se concentrera sur la narration des aventures d'un personnage particulier de Splatoon 3 ou s'il s'agira d'une histoire à part entière.



Il y a de quoi faire au niveau scénario entre l'arrivée des Octariens mutants poilus, la cité Eclabousse...Le manga Splatoon a été temporairement interrompu par Coro Coro Comics à la fin de l'année 2021. À l'époque, il avait été annoncé que le manga reviendrait pour Splatoon 3. La pause était donc vraisemblablement destinée à attendre la sortie officielle du jeu. Splatoon 3 a été lancé le 9 septembre 2022 avec un grand succès. Il a battu les records de ventes du premier jour au Japon pour la console Nintendo Switch, en vendant 3,45 millions d'unités en seulement trois jours. Il ne reste plus qu'à attendre les prochaines publications dans la revue.





Shogakukan avait publié le 15e tome le 27 août 2021 et le tome 16 le 27 janvier 2022. Viz Media propose le manga en anglais, et il est chez nous disponible aux éditions Soleil.





Qu'apporte la mise à jour du firmware de la 3DS en passant la console en version 11.16.0-49 ?

Si auparavant on ne pouvait compter que sur le bon vouloir de Nintendo pour nous informer sur les apports d'une mise à jour, c'était bien souvent un laconique : "De nouvelles améliorations de la stabilité globale du système et d'autres ajustements mineurs ont été apportés pour améliorer l'expérience utilisateur." Bref, circulez, il n'y a rien à dire !









"La version 11.16.0-49 a été publiée, une révision mineure du firmware précédent. Le seul changement est la correction d'une coquille (chiffre manquant dans le numéro de téléphone de l'assistance Nintendo) dans le texte ajouté lors de la dernière mise à jour. Le homebrew n'est pas affecté et la mise à jour est sans danger." Voilà, vous pouvez dormir tranquille et lancez la mise à jour qui date tout de même du 12 septembre.

Mais comme cette nouvelle mise à jour est assez reprochée de la précédente, on se doutait bien qu'il y avait une correction d'une boulette introduite dans la précédente mise à jour. La réponse nous provient du Dataminer OatmealDome : apparemment, elle a été publiée parce qu'il y avait un "chiffre manquant" dans le numéro de téléphone de l'assistance Nintendo.Voilà, vous pouvez dormir tranquille et lancez la mise à jour qui date tout de même du 12 septembre.

Monolith Soft a bien aidé Nintendo sur Splatoon 3

Ils sont partout sur les titres majeurs de Nintendo, la dream team de Monolith Soft, racheté par Nintendo, a donc encore une fois prêté main forte à l'équipe de Splatoon pour développer certaines parties du jeu ou au moins porter une assistance technique. Monolith Soft aime Splatoon car le studio a déjà donné un coup de main sur les deux premiers opus, il est donc assez logique de les retrouver sur le 3e.





C'est pourtant un grand écart au niveau gameplay qu'effectue à chaque fois ces as du RPG et on se demande comment ils font pour nous développer un Xenoblade 3, tout en donnant un coup de main à Splatoon 3 et à la suite de Breath of the Wild. Si concernant ce dernier jeu, il n'y a pas encore confirmation officielle via la page des jeux de Monolith Soft, Splatoon 3 en revanche vient de rejoindre leurs petits camarades sur la longue liste du CV de leurs travaux.



Appelez moi Master

Avec le carton monumental du lancement de Splatoon 3 au Japon (pas moins de 3,45 millions de copies écoulées en trois jours), on s'attendait à une belle embellie des ventes de Switch pour accompagner la sortie du jeu. Ce n'est plus une embellie mais un véritable raz-de-marée, ou plus exactement un hold-up sur les charts que la Switch a réalisé au Japon. Avec plus de 180 000 consoles Switch vendues en une semaine, la console s'est accaparé 98% des ventes de Hardware au Japon durant la semaine qui a précédé le 15 septembre selon les données de ResetEra







Per Famitsu, Splatoon 3 sold 1.9 million physical copies in Japan last week (3.45 million in Japan total).



Switch Hardware achieved a 98% Marketshare in Japan (with indications of sellouts). pic.twitter.com/j8ySlz6tUX — Stealth (@Stealth40k) September 15, 2022 Il ne restait plus qu'aux PS5/PS4, la Xbox X/S et la 3DS combinées à se partager les 2 % de parts de marché Hardware encore libre. On voit ainsi encore une fois l'importance que peut prendre un jeu populaire dans la vente d'une console. Et dire que POkémon se profile en novembre avec une nouvelle version de la console OLED et que nous aurons la suite de Breath et Bayonetta 3 dans les prochains mois.

Le million, le million pour Masahiro Sakurai

C'est un énorme succès que rencontre sur Twitter le créateur de Super Smash Bros et co-créateur de Kirby. Ses petites vidéos sur son compte YouTube où il revient sur différents aspects importants selon lui pour réussir un bon jeu vidéo cartonnent au niveau des suivis et Masahiro Sakurai vient d'atteindre le million de followers sur Twitter le 16 septembre 2022 alors qu'il venait de franchir les 400 000 followers le 12 septembre 2022 . Un succès largement mérité quand on connait la passion qui anime l'homme. Rendez-vous au prochain pallier car on se doute qu'il ne s'arrêtera pas en si bon chemin !





On se regarde sa dernière vidéo YouTube, il vous faudra en revanche cliquer sur YouTube pour pouvoir la consulter hors de notre site :





Assigning Animations 19/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Des bandes-annonces !





De plus, les sociétés ont annoncé qu'elles organiseront le "Legend of Mana : The Teardrop Crystal Pre-Launch Special Program" le 23 septembre à 20h00 JST (cela donne le 23 septembre 13h en France), que vous pourrez le regarder sur



アニメ『聖剣伝説 Legend of Mana -The Teardrop Crystal-』PV2 / anime [Legend of Mana] PV2 19/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube On commence par l'anime devant passer sur la télévision japonaise à compter du 7 octobre 2022 : Legend of Mana : The Teardrop Crystal. C'est le seconde bande-annonce publiée par Square Enix et Warner Bros. Japan sur cet anime TV basé sur le jeu vidéo Legend of Mana.De plus, les sociétés ont annoncé qu'elles organiseront le "Legend of Mana : The Teardrop Crystal Pre-Launch Special Program" le 23 septembre à 20h00 JST (cela donne le 23 septembre 13h en France), que vous pourrez le regarder sur YouTube et ABEMA

Nintendo a autrement publié son récapitulatif du mois d'août 2022, mettant en évidence ses Directs et les Treehouses, les jeux et les DLC sortis à cette période. Votre mémoire vous joue des tours, en voici le rappel :





Nintendo Monthly Rewind - August 2022 19/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Eiyuden Chronicle : Rising est un RPG d'action qui se déroule dans le même monde que Eiyuden Chronicle. Il tisse les histoires d'avant-guerre de divers personnages qui deviendront vos compagnons dans Eiyuden Chronicle. Le jeu présentera une partie des personnages d'Eiyuden Chronicle dans une histoire originale avec de l'action palpitante et des éléments de modernisation de la ville. Certains avantages seront accordés aux joueurs qui associeront le jeu à Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes.

Une petite vidéo vous renseignera sur le jeu :





Eiyuden Chronicle: Rising 6 Things 19/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

GoodSmile a annoncé la date de sortie de sa figurine Nendoroid basée sur le Roi Dadidou de la franchise Kirby. Cette adorable figurine en plastique peinte d'environ 9,5 cm de haut du monarque autoproclamé de Dreamland devrait sortir en mai 2023 au Japon et en juillet 2023 en Occident. Elle comprendra un assortiment loufoque d'yeux et de bouches alternatifs, ainsi que son marteau caractéristique. Il est disponible en précommande sur le site Web de Goodsmile ici . Nous on adore déjà totalement sa bouille !On termine par Eiyuden Chronicle : Rising qui bénéficiera d'une version physique sur Switch via Red Art Games.Red Art Games a annoncé la sortie physique d'Eiyuden Chronicle : Rising sur Switch. Les précommandes pour le titre sont ouvertes dès aujourd'hui via la boutique Red Art Games (Europe) et Video Games Plus (Amérique du Nord), et le titre est proposé au prix de 35 dollars. Eiyuden Chronicle : Rising sera lancé physiquement le 26 janvier 2023.Chaque exemplaire d'Eiyuden Chronicle : Rising est accompagné d'un jeu de trois cartes à collectionner Eiyuden Chronicle. Les premiers acheteurs d'exemplaires physiques d'Eiyuden Chronicle : Rising recevront également le CD de la bande originale d'Eiyuden Chronicle : Rising comme bonus de précommande. Pour obtenir le CD de la bande sonore d'Eiyuden Chronicle : Rising Soundtrack CD, les clients devront acheter le jeu avant sa sortie officielle le 26 janvier 2023.