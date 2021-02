News Star Fox Adventures (NGC)

Today we have released Dinosaur Planet by Rare for Nintendo 64. The development was halted and moved to the GameCube, where it was then released as Star Fox Adventures. Enjoy! (More info in this thread).



Link to the dump:https://t.co/gQGGcU4vJK pic.twitter.com/Orub7RU3fa — Forest of Illusion (@forestillusion) February 20, 2021

Note: The game will currently not run 100% perfectly on any emulator. Expect many graphical issues with shadows and lighting, and some slowdown. It should however, work perfectly fine with flashcarts. pic.twitter.com/P5xwf5stbz — Forest of Illusion (@forestillusion) February 20, 2021

We purchased this disc containing the build from a private game collector in Sweden. The file date lists the build as being from December 1st 2000. It seems to be quite a late build of the game which is great, but it will need some hacking to be fully playable to the end. pic.twitter.com/igtDSzeRzG — Forest of Illusion (@forestillusion) February 20, 2021

Petit rappel d'histoire pour les moins vieux d'entre vous : au départ, Dinosaur Planet devait être une toute nouvelle propriété intellectuelle par Rare qui devait sortir en toute fin de vie de la Nintendo 64. Ce n'est que lorsque Shigeru Miyamoto, de passage dans les locaux de Rare, remarqua la ressemblance entre les personnages principaux du jeu avec ceux de Star Fox, et de ce fait, il incita Rare à retravailler le jeu pour en faire un épisode à part entière de la série Star Fox pour assurer de meilleures ventes.Pour marquer les débuts de la GameCube, le jeu se voit être annulé sur Nintendo 64 pour sortir à la place sur la 128-bits de Nintendo. Pour ne pas arranger les choses, c'est aussi à cette période que Microsoft acquiert Rare, et que ce dernier s'empressa de boucler le développement du jeu avant que la transition ne prenne effet, faisant ainsi de Star Fox Adventures leur dernier projet pour le compte de la firme au plombier.Ce week-end, le compte Twitter Forest of Illusion a mis à la disposition des internautes une version bêta de Dinosaur Planet, que l'utilisateur a acquis auprès d'un collectionneur suédois. On peut voir que la bêta est arrivée à un stade de développement très avancé, étant donné qu'on y contrôle Fox.Le jeu ne tourne pas correctement sur la plupart des émulateurs, mais une vidéo de découverte de 50 minutes est à disposition :Via MyNintendoNews et Nintendo Life