Des baskets Pokémon dévoilées par Puma pour cette fin d'année

Baskets Puma Pokemon 04/11/2022



Puma et Nintendo, c'est une histoire d'amour aussi intense que récente : en 2020, le fabricant de sneakers avait surpris la communauté avec des baskets NES qui nous avaient bien séduits à PN... et pour cause : les couleurs grises de la console et le c^té résolument rétro ne pouvaient que nous plaire.Cette année, avec cette collaboration annoncée entre Pokémon et Puma, c'est un certain Pikachu que l'on retrouvera dans le cadre de la collection qui arrive, avec deux modèles aux couleurs de la bestiole colorée électrique. Deux autres Pokémon ont été choisis pour constituer la suite de la collection, vous reconnaitrez Carapuce, Bulbizarre et Salamèche.Les baskets devraient être disponibles dans les Pokémon Centers au Japon, en ligne sur le site de Puma, et également dans certaines boutiques Puma à travers le monde. Aucune date de sortie n'a encore été annoncée, mais on surveille la chose de près !Voici une galerie de photos de ces sneakers Puma Pokémon bientôt disponibles en boutique et peut-être à vos pieds :Source : GoNintendo